زعيم عربي يجلط “عيال زايد” ويُهنئ أردوغان بافتتاح مسجد آيا صوفيا

قدم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، التهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا.

وقالت صحيفة “صباح”، التركية، إن الرئيس الفلسطيني أعرب خلال اتصال هاتفي عن امتنانه لأردوغان إزاء الخطوة، وعن تهنئته للشعب التركي، فيما جدد أردوغان التأكيد على مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة.

وشدد أردوغان، على أهمية “مواصلة الجهود الدولية الرامية لمنع الضم الإسرائيلي المخالف للشرعية الدولية، مؤكدا أن تركيا تواصل جهودها في هذا المجال”.

وأكد الرئيس أردوغان على أهمية “التواصل الإيجابي”، بين حركتي فتح وحماس، وصولا لتحقيق المصالحة الكاملة وتوحيد المواقف لمواجهة الاحتلال.

وتقدم عباس بالشكر لأردوغان إزاء مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته، مشيدا بموقف أنقرة الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية، باعتبارها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

الجدير ذكره، أنه وفي مشهد مهيب، وبحضور الآلاف يتقدمهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير لأول مرة منذ 86 عاما من تحويله لمتحف، حيث رفع 4 أتراك، أول أذان صلاة جمعة في المسجد.

وقال أرباش، إن إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا للعبادة “بمثابة شعاع أمل لمساجد الأرض الحزينة والمظلومة”.مضيفاً: “اليوم انتهى الجرح العميق والحسرة في قلوب شعبنا؛ فلله الحمد والثناء”.

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن “إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة هو شعاع أمل لجميع مساجد الأرض الحزينة والمظلومة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى”.

وشدد أرباش على أن أبواب مسجد آيا صوفيا، ستظل مفتوحة للجميع دون أدنى تمييز، أسوة بكافة المساجد في تركيا.

وفي وقت سابق، وفي مخالفةٍ واضحة وصريحة للتوجه الإماراتي المتعلق بتحويل تركيا آيا صوفيا إلى مسجد، طالب حاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي بإرجاع مسجد قرطبة في إسبانيا الممنوح للكنيسة إلى المسلمين، معتبرا أنه “عطية من لا يملك لمن لا يستحق”، وأن ملكيته تعود للمسلمين.

وقال القاسمي، في مداخلة هاتفية نشرها حساب “الشارقة للأخبار” على موقع تويتر، رصدتها “وطن”: “نطالب على الأقل بإرجاع مسجد قرطبة أنا طالبت وقيل لي إن البلدية أعطته إلى الكنيسة، فقلت أعطى من لا يملك لمن لا يستحق. هذا ملكنا نحن المسلمون”.

وتطرق حاكم الشارقة، خلال مقابلة حول كتابه عن محاكم التفتيش، إلى حجم التشويه الذي تعرض له الإسلام والمسلمون في محاكم التفتيش، مشيرا إلى أن هذا التشويه في الترجمات القديمة هدفه ثني المسيحيين عن إعلان إسلامهم.

ومسجد قرطبة كان أشهر مسجد بالأندلس ومن أكبر المساجد في أوروبا بناه عبد الرحمن الداخل في مدينة قرطبة، وتحول إلى “كاتدرائية تناول العذراء” بعد سقوط الأندلس.

يأتي حديث حاكم الشارقة بعد جدل واسع أثاره قرار تركيا بإعادة متحف آيا صوفيا إلى مسجد، وهو قرار انتقدته الإمارات، معتبرة أنه “لم يراع القيمة الإنسانية لهذا المعلم التاريخي”.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً بإعادة فتح مسجد آيا صوفيا أمام المصلين المسلمين، وتحويل إدارته إلى رئاسة الشؤون الدينية، وذلك على إثر إصدار حكم قضائي بإبطال قرار مجلس الوزراء عام 1934، والذي بموجبه جرى تحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.

وكان القضاء التركي قد أصدر حكماً يلغي قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 القاضي بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف.

وفي الثاني من يوليو الجاري عقدت إحدى المحاكم الإدارية العليا في البلاد جلسة خاصة للنظر في القضية، انتهت بالإعلان عن صدور قرار نهائي في القضية خلال خمسة عشر يوماً كحد أقصى، وهو ما صدر الجمعة بإلغاء قرار تحويل أيا صوفيا إلى متحف عام 1934.

وكانت جمعيات تركية قد تقدمت بطلب للقضاء التركي من أجل إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة مجدداً، حيث يعد آيا صوفيا صرحاً فنياً ومعمارياً فريداً، ويقع في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستخدم الصرح مسجداً لمدة 481 عاماً، وجرى تحويله إلى متحف عام 1934، ويعتبر آيا صوفيا من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

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