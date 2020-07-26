رغم فاجعته الأليمة .. قرار مفاجئ من والد الطفل الأردني الذي توفي بعد سقوطه في مدينة الملاهي

فاجأ د. مجدي الدارس والد الطفل الذي توفي بعد سقوطه من إحدى الألعاب داخل مدينة للملاهي، في منطقة المقابلين بالعاصمة الأردنية عمان، الجميع، بإعلانه التبرع بقرنيتي ابنه ليبصر بهما آخرون.

وكان الطفل علي الدارس (13 عاماً) سقط من مكان مرتفع اثناء عمل اللعبة والتي تعد من اخطر الالعاب في تلك المدينة، حيث تم اسعافه الى مستشفى البشير الحكومي، وفارق الحياة ليل السبت / الاحد، متأثرا باصابته.

من جهته، قال أمين سر جمعية أصدقاء بنك العيون الأردني د.أحمد جميل شاكر في تصريحات صحفية: “رغم حزنهم على وفاة ولدهم.. ألا أنهم تبرعوا يقرنيتي عينيه ليبصر بهما أطفال آخرين”.

وأثارت وفاة الطفل عليّ حزناً واسعاً على المواقع التواصل الإجتماعيّ، خاصةً بعد نشر والده نعياً مؤلماً له.

وقال الأب في نعي ابنه: (الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ) .. احتسب عند الله قطعة من روحي والكثير من نفسي وكبدي ولدي علي (ابو الحسن) ابني الاديب الخلوق المطيع فاكهة حياتي وأنيسي في مجالسي.. استودعك الله يا حبيبي الذي لا تضيع ودائعه.. رحم الله روحك وجعلك في جواره وفي ظلال عطفه .. والى لقاء قريب في كنف الرحمن يا صديقي.. والى ذاك الوقت سأبقى لك في اشتياق”.

وعلى إثر الحادثة، أغلقت السلطات الأردنية، الأحد، مدينة الألعاب الترفيهية. كما قرّر المدعي العام توقيف 3 أشخاص من مالكي وموظفي المدينة الترفيهية.

وفاة الطفل علي مجدي الدراس ١٣ عاماً إثر حادث سقوط في مدينة ألعاب بالعاصمة عمان ..

ما شاهدناه يؤكد الإهمال بسلامة الأطفال هذه الحادثة يجب أن تدق ناقوس الخطر للرقابة على هذه المدن ويجب أن يعاقب المسؤول عنها .

اللهم ارحم الطفل علي وألهم أهله الصبر والسلوان pic.twitter.com/5Bd36AnViP — Sara B Alkhresha (@Sarabassam96) July 26, 2020

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