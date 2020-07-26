رئيس الفيفا “يسم بدن” ابن زايد وابن سلمان بقرار جديد يخص قطر “الصغيرة جدا” التي اتهماها برعاية الإرهاب

تواصل قطر انتصاراتها ضد دول الحصار الجائر وتثبت للعالم كذب جميع التهم الملفقة التي وجهت لها من قبل السعودية والإمارات، لتبرير هذا الحصار الجائر وتأتي الإنجازات القطرية وشهادات العالم بحق الدوحة أقوى رد على هذه المزاعم.

وفي هذا السياق وفي قرار سيزعج قادة الحصار، أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” دعوته الرسمية إلى الاتحادات العربية، لمشاركة منتخبات بلادها في بطولة كأس العرب في قطر 2021، وذلك قبل سنة من الحدث العالمي الأكبر في المنطقة والخليج العربي، بإقامة مونديال 2022.

رسميا: "فيفا" يخاطب الاتحادات العربية الـ22 للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA 2021، في قطر.



وجاء في الخطاب: "سيكون لهذا الحدث أثرا بارزا في كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة، وسيجمع 22 فريقا في قارتين تجمعهما نفس الثقافات والقيم".#AGCFF pic.twitter.com/gNZNHL87kN — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) July 25, 2020

اتحادات المنتخبات العربية تلقت دعوة رسمية من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، للمشاركة في بطولة العرب عام 2021.

وقال “إنفانتينو” في كتاب الدعوة المرسل للمنتخبات العربية، “يسعدني جداً أن أتشرف شخصياً بدعوة منتخبكم الوطني للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 والتي ستجري في قطر. سيكون لهذا الحدث الخاص والمميز أثر بارز في كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة، وسيجمع 22 منتخباً من قارتين تجمعهما نفس الثقافات والقيم، إضافة للشغف والتعلق الكبير بكرة القدم”.

وأضاف رئيس اتحاد الفيفا: “سيقام الحدث في نوفمبر وديسمبر عام 2021 قبل سنة من انطلاق أول بطولة كأس عالم في المنطقة، ويرغب فيفا مع البلد المضيف قطر في اغتنام هذه الفرصة لاستعراض أفضل ما في كرة القدم العربية، مع ضمان الجودة العالية لمعايير تنظيم الأحداث والضيافة في ظل استعداد المنطقة لاستضافة أكبر حدث في العالم سنة 2022”.

وتابع إنفانتينو “ستلعب المنتخبات المتنافسة على ملاعب من أحدث طراز، إذ سيستضيف كل منها مباريات ضمن بطولة كأس العالم بعد اثني عشر شهراً، وهذا ما سيضمن استفادة جميع اللاعبين والموظفين ووسائل الإعلام إضافة للمشجعين المشاركين في كأس العرب 2021. وفي الواقع، كل المشاهدين من جميع أنحاء العالم – من أفضل ما هو متاح حالياً من منشآت كرة القدم وإخراج للتظاهرات الرياضية، وستكون هذه بداية مثالية للاحتفال بكرة القدم في المنطقة والتي ستستمر حتى نهاية كأس العالم 2022”.

وختم إنفانتينو حديثه بالقول “ستوفر إدارة فيفا قريباً مزيداً من التفاصيل حول المنافسة بما في ذلك رزنامة المباريات وشكل الدورة. إني أتطلع بشدة لسماع تأكيد مشاركتكم، ورؤيتكم مع منتخبكم في قطر وهو يتنافس ليتوج بطلا لكأس العرب. نستشرف بأن يكون حدثا مثيرا للفيفا ولمجتمع كرة القدم العربي بأكمله”.

وسخر المغرد القطري الشهير “بوغانم” من قادة الحصار بعد هذه التصريحات لرئيس الفيفا بقوله:”رئيس FIFA يدعوا الاتحادات العربية للمشاركة بكأس العرب قطر 2021، وذلك قبل سنه من الحدث العالمي المتمثل بكأس العالم قطر 2022الله يهدي رئيس الفيفا .. يعني لازم تغثهم بهالتصريح .. الحين بيقولون انت مرتشي”

رئيس FIFA يدعوا الاتحادات العربيه ..

في المشاركه بكأس العرب قطر 2021

وذلك قبل سنه من الحدث العالمي المتمثل

بكأس العالم قطر 2022

الله يهدي رئيس الفيفا .. يعني لازم تغثهم

بهالتصريح .. الحين بيقولون انت مرتشي😅 — بوغانم (@abughanim73) July 26, 2020

وأشار مغردون إلى أنه من الطبيعي أن يدعو رئيس الفيفا لمثل هذا الحدث في قطر حيث أنها الاكثر تطورا رياضيا ومن حيث البنية التحتية في المجال الرياضي و ملاعبها اولمبية بامتياز صديقة للبيئة وتناسب جميع الظروف المناخية

طبيعي يدعو رئيس الفيفا لمثل هذا الحدث #قطر الاكثر تطورا رياضيا ومن حيث البنية التحتية في المجال الرياضي و ملاعبها اولمبية بأمتياز صديقة للبيئة وتناسب جميع الظروف المناخيه ..

بالاضافه ان #الدوحه عي العاصمه الأمن على مستوى العالم والاحدث والاسرع نمواً وتطوراً

مغريات كثيره لدينا — |A|•|A|ziz (@aljaber_qatar) July 26, 2020

“بالاضافة إلى أن الدوحة هي العاصمة الأكثر أمنا على مستوى العالم والاحدث والاسرع نمواً وتطوراً”

بينما سخر “بوفيصل” من دول الحصار وتهمهم الجاهزة:”اتوقع اتوقع رئيس فيفا من جماعة الاخوان عشان جي يبي يغثهم”