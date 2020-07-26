الكويتيون محقون بمقاطعة منتجات مصر.. “شاهد” ذبح وسلخ عشرات الحمير لبيع لحمها قبل عيد الأضحى!

يثبت الكويتيون الذين أطلقوا قبل فترة حملة لمقاطعة المنتجات المصرية كل يوم أنهم كانوا على حق في دعوتهم، نظرا لضعف أو انعدام الرقابة في مصر بشأن العديد من المنتجات وتمرير العديد من السلع الغير صالحة للاستهلاك عبر شبكة مسؤولين فاسدين.

وفي هذا السياق وللمرة الثانية خلال أقر من شهر يتم ضبط لحوم حمير كانت معدة لبيعها في الأسواق قبل عيد الأضحى.

ضبط نصف طن لـحوم حمير قبل طرحها بالأسواق في سوهاج بمصر



اليوم السابع pic.twitter.com/oFJZhjNWFV — فلسطين الآن (@paltimes2015) July 26, 2020

وبحسب ما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية فقد تمكنت السلطات المحلية في مركز ومدينة أخميم شرقي محافظة سوهاج بمصر، من ضبط نصف طن لحوم حمير معدة للبيع للمواطنين.

#اليوم_السابع | ضبط نصف طن لحوم حمير قبل طرحها بالأسواق فى سوهاج .. للتفاصيل: https://t.co/qP27PnQ1Zc pic.twitter.com/GRkHGnY436 — باشا مصر (@eTmPvJdWZIMyppV) July 26, 2020

ويأتي ذلك في أعقاب تنفيذ حملة كبيرة على الأسواق بالاشتراك مع الطب البيطرى لمتابعة اللحوم والذبائح بالأسواق.

ضبط نصف طن لـحوم حمير قبل طرحها بالأسواق في سوهاج بمصر pic.twitter.com/JXKzfUZmiT — حمادة أبو مالك-غزة 🇵🇸 (@MVSPAIN) July 26, 2020

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرقي سوهاج، أنه تم ضبط نصف طن لحوم حمير بأحد المنازل بناحية قرية الحواويش، والتحفظ عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة الكميات.

وأوضحت أنه جارٍ استمرار حملات متابعة الملاحم ومحلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم قبل عرضها بالأسواق، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لتتولى التحقيق بشأنها.

ضبط نصف طن لـحوم حمير قبل طرحها بالأسواق في سوهاج بمصر



اليوم السابع pic.twitter.com/2NlsmkAPNq — وكالة خبر الفلسطينية (@khbrpressps) July 26, 2020

وينتشر في مصر البيع السري للحوم الحمير رغم محاولات السلطات الحد منها في الأسواق، ورغم خلو القانون المصري من مواد تجرم الاتجار بلحوم الحمير إلا أن وسائل إعلام توضح أنه يتم التعامل معه تحت طائلة جريمة ”الغش التجاري والشروع في بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي“.

ويشار إلى أنه في أبريل الماضي أطلق ناشطون كويتيون، حملة لمقاطعة المنتجات المصرية، على خلفية التقارير والفيديوهات التي جرى تداولها على نطاق واسع حول استخدام مصر مياه الصرف الصحي زراعة الخضروات الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي.

وخلال رصدها وثقت “وطن” حديث أحد المواطنين الكويتيين يقول فيه: “كل اللي يحطونه بالسوشيال ميديا واللي يبعتولنا ياه على الوات ساب والتقارير المصرية الصادرة من مصر وكلام المصريين أنفسهم بأن كل المنتجات المصرية فاسدة وفيها سلمونيا وبلهارسيا”.