“شاهد” مُصيبة في أبوظبي.. حفل زفاف يتحول إلى كارثة بعد مشاركة مصاب بكورونا الحضور وصلة رقص حامية!

أعلن مركز أبو ظبي للصحة العامة في الإمارات عن إصابة أكثر من 20 شخصاً من أحد الأسر وجيرانهم المخالطين لهم، نتيجة حضور حفل زفاف عائلي، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأطلق المركز تحذيراً من التهاون في إجراءات الاحترازية، داعياً إلى التقيد التام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة الجميع.

وفي التفاصيل أكثر بحسب ما ذكرت “روسيا اليوم”، حيث نشر المركز مقطع فيديو توعوياً لقصة واقعية، خاصة بعائلة ملتزمة بكافة إجراءات الوقاية، ولا تخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى، قام أحد أفرادها بالذهاب إلى منزل أقارب لهم لتقديم واجب العزاء، وأصيب بالعدوى من شقيق المتوفى، والذي كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد، ولا تظهر عليه أعراض المرض.

وأضاف المركز بأن هذه العائلة قامت بعد أيام قليلة بعقد قران إحدى بناتها، وأقاموا حفل زفاف عائلي صغير، لكنهم لم يلتزموا بالتباعد الجسدي خلال الحفل، وعقب أسبوعين من الحفل بدأت تظهر الأعراض وانتشر الفيروس بين أفراد العائلة والجيران المخالطين لهم.

وسبق وأن حذرت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، الدكتورة فريد الحوسني، من التعامل مع الأزمة على أنها انتهت، مؤكدة بأنه من الخطورة الشديدة تجاهل الأفراد لأهمية التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات.

وتابعت: “الحذر الذي يجب أن نكون عليه خلال هذه الفترة والفترة القادمة يجب أن يكون أشد وأكبر من الفترة الماضية، وتبني أسلوب حياة جديد واستخدام روتيني للكمامات والتعقيم الدوري والحفاظ على مسافة آمنة، مترين، للتقليل من انتشار المرض.