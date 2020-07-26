“لا تسقطوا الرايات”.. “شاهد” تفاصيل اعتقال داعية فلسطيني بارز في السودان وهذه حقيقة ما جرى!

اعتقلت السلطات السودانية، أمس السبت، داعية فلسطيني بارز ، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية سودانية وفلسطينية، ووفق ما أكدت وزارة الداخلية هناك.

وكشفت مواقع سودانية بأن الداعية “محمود الحسنات” والذي يقيم في السودان منذ نحو عامين، قادماً من قطاع غزة، اعتقل للتحقيق معه حول اتهامه بالمشاركة في مظاهرة خرجت الجمعة، تنادي بعودة النظام السياسي السابق، بقيادة عمر البشير.

ونشرت مواقع سودانية صورة الداعية الحسنات من داخل أحد المراكز الأمنية، وصوراً أخرى تظهر رجلين بملامح عربية، قيل إنهما من اليمن، وآخرين من إندونيسيا، اتهموا جميعهم بالمشاركة في المظاهرة التي تقف خلفها جماعة الإخوان المسلمين بحسب اتهامهم.

#عاجل : السودان تختطف الداعية الفلسطيني محمود الحسنات . pic.twitter.com/N7wVWY5IgK — غزة الآن – Gaza Now (@GNNANOW) July 25, 2020

قامت قوات تابعة للجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين بإلقاء القبض على عناصر متطرفة أجنبية شاركت في مظاهرات دعت إليها جماعة الإخوان.

تم قبض على خطيب مسجد الشيخ محمد عبدالكريم، محمود سليمان الحسنات فلسطيني من غزة. إضافة إلى 3 من إندونيسيا و 2 من اليمن.#انتقاليه_بدون_محاصصات pic.twitter.com/uO7Co9tMfq — Raja'a El Abasi (@Portopalm) July 25, 2020

وفي وقت لاحق نشرت وزارة الداخلية السودانية بياناً قالت فيه بأنها ألقت القبض على خمسة أجانب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم.

ألقت قوات الشرطة السودانية القبض على "5" أجانب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم أمس "الجمعة"، وتم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم.

ندعو المواطنين الكرام الإبلاغ عن كل ما يهدد الأمن، وفقاً لشعار الأمن مسئولية الجميع. — وزارة الداخلية السودانية (@SMOI_2020) July 25, 2020

وتابعت الوزارة: “تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم، ندعو المواطنين الكرام للإبلاغ عن كل ما يهدد الأمن، وفقاً لشعار الأمن مسئولية الجميع.

وفجر خبر اعتقال الحسنات، موجة غضب واسعة في الشارع السوداني والفلسطيني، لا سيما أن الصورة التي تداولها مؤيدو النظام السوداني الحالي من مظاهرة الجمعة لا تعود للشيخ الفلسطيني.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع حادثة اعتقال الشيخ الحسنات، حيث طالب نشطاء سودانيون وفلسطينيون من السلطات السودانية ضرورة الإفراج عن الحسنات، الذي لم يبدِ أي رأي في أزمة السودان منذ الانقلاب على البشير ولغاية اليوم.

ملاحظ أغلب الناس م بتعرف شكل محمود الحسنات

اول حاجه دا م شكلو ولا دي طريقه لبسو



بي الجد دا آخر الزمن أي زول يتكلم في الدين يتهم و واضح دي توجهات خارجيه ضدو م اكتر — ♤Mohammed Alrasheed♡ (@Mohamme70181794) July 26, 2020

واشتهر الحسنات بخطبه النارية التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار السنوات الماضية، في حين يتابعه على موقع يوتيوب قرابته 2.6 مليون شخص، إضافة إلى مئات الآلاف في منصات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.