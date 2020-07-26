تزامناً مع حالة التقارب الكبير بين البلدين .. ما حقيقة توقيع معاهدة عسكرية بين تركيا وسلطنة عمان؟

كشف كاتب تركي بارز عن قرب توقيع معاهدة عسكرية بين دولة تركيا وسلطنة عمان .

جاء ذلك في تغريدةٍ نشرها الكاتب التركي (آكار هاكان) وقال فيها: “قريباً بإذن الله توقيع معاهدة عسكرية بين دولة تركيا وسلطنة عُمان”.

قريباً بإذن الله توقيع معاهدة عسكرية بين دولة تركيا وسلطنة عُمان 🇹🇷🇴🇲 — AKAR HAKAN 🇹🇷 آكار هاكان (@akarh90) July 26, 2020

ولم يصدر حتّى نشر هذا الخبر أي إعلان رسميّ من أيّ من الجانبين التركيّ والعُماني حول تمّ نشره عن المعاهدة العسكرية .

وفي تعليقه على الأنباء المتداولة عن المعاهدة، قال المغرّد القطريّ الشهير (بوغانم):”سلطنة عمان الشقيقه .. والجميله .. ستوقع قريبا معاهده عسكريه مع تركيا .. يقولك محمد بن زايد من سمع الخبر وهو مايطلع من الحمام”.

سلطنة عمان الشقيقه .. والجميله ..

ستوقع قريبا" معاهده عسكريه مع تركيا ..

يقولك محمد بن زايد من سمع الخبر

وهو مايطلع من الحمام .. 😅 — بوغانم (@abughanim73) July 27, 2020

وكان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أصدر بياناً، هنّا فيه تركيا والمسلمين بإعادة آيا صوفيا مسجداً، ووصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالمحنك، ومعارضي قرار اردوغان بـ”المارقين”.

نهنئ أنفسنا ونهنئ الأمة الإسلامية جميعًا، ونخص بالتهنئة الشعب التركي المسلم الشقيق الأصيل وعلى رأسه قائده المحنك رجب طيب أردوغان برده معلم #آيا_صوفيا من جديد إلى بيت من بيوت الله التي أذن الله أن تُرفع ويذكرَ فيها اسمُه، يُسَبَّحُ له فيها بالغدو والآصال. pic.twitter.com/TZmWaLxoY4 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) July 12, 2020

وقالت تركيا إنها تشكر وتثمن موقف مفتي عام سلطنة عًمان، بشأن قرار إعادة فتح مسجد “آيا صوفيا” للعبادة.

ويعكس البيان الذي أصدره مفتي سلطنة عُمان المؤيد لإعادة تركيا “آيا صوفيا” إلى مسجد، وانتقاده من هاجم هذا القرار، حالة التقارب الكبير بين البلدين، خصوصاً في السنوات الأخيرة، وتواصلت مع السلطان الجديد هيثم بن طارق الذي خلف سلفه الراحل قابوس بن سعيد.

وقال الصحفي والمحلل السياسي العُماني، عوض بن سعيد باقوير، إن العلاقات العُمانية التركية “هي علاقات تاريخية وتميزت بالتعاون الأخوي، حيث يجمعهما الإسلام الحنيف”.

ويرى أن ترحيب المفتي العام للسلطنة بتحويل متحف “آيا صوفيا” إلى مسجد، “يأتي من حرصه على عودة هذا المسجد المبارك إلى سابق عهده منذ عقود”.

وأوضح أن بيان مفتي السلطنة “يأتي انسجاماً مع هذه الأخوة الصادقة بين الشعبين العُماني والتركي، خاصة أن هناك تاريخاً ضارباً من العلاقات التجارية”، مؤكداً وجود “تعاون متواصل بين مسقط وأنقرة في كل المجالات الاستثمارية والسياحية، وفي مجال التعليم، مما يعزز من تلك العلاقات في كل المجالات”.

أما المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، فيؤكد أن العلاقات التركية العُمانية “تمر بمحطات قوية، ليست وليدة اللحظة وإنما منذ القدم”.

ويقول إن هناك تواصلاً كبيراً بين البلدين “على المستوى السياسي حتى التسليح العسكري، حيث تعد مبيعات تركيا لعمان كبيرة جداً ومهمة للطرفين”.

وبدأت العلاقات العسكرية والدفاعية بين مسقط وأنقرة تشهد تطوراً ملحوظاً، لا سيما مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري في العام 2011.

وفي العام 2015، وقّع الجانبان على عقد يقضي بتسليم الجيش السلطاني العُماني 172 مدرعة (بارس-3) القتالية من طرازات مختلفة بحلول العام 2020. وبالفعل، بدأ تسليم أولى هذه الطلبات عام 2017، فيما جاءت سلطنة عُمان عام 2018 في المرتبة الثالثة من حيث مستوردي الأسلحة من تركيا بواقع 150.5 مليون دولار.

وفي مايو 2020، أعلنت سلطنة عُمان استلامها لزوارق سريعة من نوع “هرقل” مصنعة في تركيا؛ ضمن اتفاقية موقعة معها، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن اتفاقية لتصنيع 14 زورقاً.

في الجانب الاقتصادي والاستثماري يبلغ حجم الاستثمارات التركية في عُمان 8 مليارات دولار، حيث تعمل 20 شركة في مجال البناء والتشييد، في حين توجد 11 شركة عُمانية في تركيا تقوم باستثمارات قيمتها نحو 10 ملايين دولار، في مجال التعدين والاستيراد والتصدير والعقارات.

وذكرت الغرفة التجارية العُمانية في فبراير 2020، أن التجارة الثنائية بين البلدين ارتفعت بنسبة 8% في 2018، كما ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 490 مليون دولار.