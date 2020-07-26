فاشينستات “الصدر والمؤخرة” في خبر كان.. الكويت تصادر أموال 12 من المشاهير وتمنعهم من السفر فمن هم؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بقرار النيابة العامة الكويتية التحفظ على أموال 12 من مشاهير السوشيال ميديا، وبناء على ما ورد من شكاوى من وحدة التحريات المالية بحقهم وبعد ضجة قضايا غسيل الأموال.

ونقلت صحف كويتية أن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، أصدر قرار بمنع المشاهير المتورطين من السفر، وذلك دون أن يرد ذكر أي اسم من منهم وعددهم 12 متهمًا.

وكتب حساب “المجلس” المعني بالقضايا الكويتية سواء بالمحاكم أو الداخلية عبر “تويتر” في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه: “عاجل/ النائب العام المستشار ضرار العسعوسي يصدر قراره بالتحفظ على أموال 12 متهما من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر”.

عاجل/ النائب العام المستشار ضرار العسعوسي يصدر قراره بالتحفظ على أموال 12 متهما من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر. pic.twitter.com/9bmqmxRZsM — المجلس (@Almajlliss) July 26, 2020

وفور نشر تلك التغريدة تداولت حسابات إخبارية كويتية الخبر على نطاق واسع، بينما بدأ الكويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي بالتفاعل؛ إذْ طالب غالبيتهم بالكشف عن أسماء هؤلاء المشاهير كي يدخل الأمر في إطار الشفافية التي لابد وأن تظهر للشعب الكويتي.

ويشار إلى أن وحدة التحريات المالية هي الجهة المنوطة بمتابعة تضخم الثروات وجرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.

وتأتي الخطوة ضمن حملة موسعة لمكافحة الفساد تشنها السلطات الحكويتية منذ أسابيع وأسفرت عن كشف عمليات غسل اموال وتربح واختلاس واستغلال نفوذ وتجارة إقامات تجري على نحو واسع في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أيدت محكمة التمييز حكماً بسجن عقيد بوزارة الداخلية 15 عاماً، وسجن 6 موظفين وافدين ما بين 7 و10 سنوات، وتغريمهم 350 ألف دولاراً، بعدما أدينوا بتهمة اختلاس أموال الوزارة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت قبل ايام في الكويت بنبأ القبض على ما يقرب من 10 مشاهير بالكويت من الفاشينيستات وأشهر المعلنين عبر وسائل التواصل، بعدما أحالتهم النيابة العامة بتهمة غسيل الأموال؛ إلى جهاز أمن الدولة العليا للكشف عن مصدر ثرواتهم الضخمة.

وحصل موقع “الجريدة” الكويتية عن طريق مصادر خاصة على الحروف الأولى لهؤلاء المشاهير؛ ما ترك مساحة كبيرة لرواد السوشال ميديا للتخمين، حتى توصلوا إلى أسماء العشرة المقبوض عليهم.

وبيّنت المصادر أن هؤلاء المشاهير الجاري التحقيق معهم بمعرفة أمن الدولة العليا هم (ي ب، ج ن، ف ف، د ط، ح ب، م ب، ع ع، س ف، ش خ، غ أ).