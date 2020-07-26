“الشهوة” تقود إماراتيين إلى ما لم يخطر على بالهم.. هكذا سقطوا في فخّ امرأة “المساج” بدبي

نقلت وسائل إعلام إماراتية تفاصيل جريمة صادمة وغريبة في نفس الوقت بطلتها، سيدة في إمارة دبي تستدرج الرجال إلى شقتها وتغريهم عبر إعلانات للمساج وما يحدث بعد دخولهم الشقة ووقوعهم في الفخ صادم.

ووفق ما نقلته صحيفة “الإمارات اليوم” فإن مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالإمارة، تلقى معلومات أمنية تفيد بوجود امرأتين استدرجتا رجلًا (خليجيًا)، بعد إغرائه بإعلان مساج على الإنترنت، مستخدمتين صورة امرأة جميلة، وعندما وصل إلى الشقة المحددة في الإعلان استقبلته امرأة (إفريقية) مختلفة تمامًا عن الصورة، وكان برفقتها امرأة ثانية، هاجمتاه واعتدتا عليه بالضرب.

وفي التحقيقات قال الرجل إنه تلقى إعلانًا عن خدمة تدليك “مساج” عبر تطبيق “واتس آب”، فتحدث مع المعلن واتفقا على قيمة المساج 1500 درهم، وحدد له الموقع بمنطقة الفرجان، وحين دخل إلى الشقة استقبلته امرأة إفريقية فشعر بالريبة وأخبرها بأن هذا المكان غير مخصص للمساج، لكنها أغلقت الباب خلفه وطلبت منه الدخول إلى الغرفة وظهرت امرأة أخرى معها.

وبعدها طلب من المرأة السماح له بالمغادرة، لكنها أخبرته بضرورة دفع قيمة المساج من أجل الخروج، ثم أجرت إحداهما مكالمة وتحدث معه رجل طلب منه دفع المبلغ المطلوب حتى لا يتعرض للأذى، فأخبرهما بأنه موافق لكن لا يملك سوى 500 درهم، وسيغادر لسحب بقية المبلغ، فطلبتا منه بطاقته ورقمها السري وستسحب إحداهما المبلغ لكنه رفض، فصفعته المتهمة الأولى وهجمت عليه الثانية، فقاومهما وظل يصرخ ويستنجد لكنهما واصلتا الاعتداء عليه.

وتابع: “اتصلت إحداهما بالرجل مرة أخرى، فأخبره بأنه سيعرض نفسه للخطر، وسأله عن سبب مقاومته وضربه للمرأتين اللتين هاجمتاه مجدداً، وعضته إحداهما في خده وكفه وإصبعه، وسحبت المحفظة من جيبه، وأخذت منها البطاقات ثم طلبت منه أن يزودها بأرقامها السرية، ونظراً للآلام البالغة التي شعر بها نتيجة الضرب والعض وتهديده بالقتل، أعطاهما الأرقام السرية، فخرجت إحداهما وسحبت مبلغاً ثم سمحتا له بالمغادرة بعد أن هددتاه بالأذى في حالة الاتصال بالشرطة.

الضحية لفت إلى أنه أبلغ الشرطة فور مغادرته، فحضرت دورية إلى المكان وطرق أفرادها باب الشقة لكن لم يرد أحد، فأخبراه بأنه لا يمكن اقتحام الشقة دون إذن من النيابة، وفي هذه الأثناء وبينما ينتظر مع رجال الشرطة في الاستقبال أخبره حارس الأمن أن امرأة خرجت من الشقة، فتوجه إليها لكنها ادعت عدم معرفتها به، فعاجل بلكمها وصفعها وجثم فوقها ففرق بينهما رجال الشرطة، لافتاً إلى أنه لم يستطع تمالك نفسه بسبب الاعتداء الذي تعرض له من المتهمة التي أقرت لاحقاً في محضر استدلال الشرطة باحتجازه وسرقته مع أخرى هاربة.

وأحالت النيابة العامة الخليجي إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على سلامتها، فيما وجهت إلى المتهمة المقبوض عليها ارتكاب جناية حرمان شخص من حريته دون وجه حق والسرقة بالإكراه، واستخدام بطاقة بنكية دون تصريح.