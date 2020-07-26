“شاهد” السعودية مودل روز تثير موجة غضب واسعة بظهورها بدون “حمالة صدر” وهذا ما جرى!

تجاوزت الفاشينستا السعودية مودل روز جميع الخطوط الحمراء في آخر جلسة تصوير لها لصالح إحدى مجلات الأزياء.

وظهرت مودل روز في الصور التي نشرتها المصورة أنجلينا فينتوريلا عبر “انستجرام”، ورصدتها “وطن”، وهي ترتدي بدلة كلاسيكية مخملية باللون التركوازي، دون تيشرت أو حتى حمالة صدر تحتها.

ولم تجرؤ مودل روز على نشر هذه الصور عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تتمكن من الهروب بكل الأحوال من الانتقادات وردود الأفعال الغاضبة.

فعلق أحدهم: “والله طحتي من عيني باقي بس تصورين بمايوه”.

وكتب آخر: ” قلنالك شوويه وتفصخي معروف طريقك هذا”.

وسخر مُتابع من مودل روز في تعليقه قائلاً: “روز ننتظر الحلقة الاخيرة”.

وسألها آخر: راضية عن نفسك ؟”.

وكانت مودل روز قد أشعلت الغضب في مواقع التواصل في السعودية، بعد ظهورها في صورة مخلة من حفل للشواذ.

وأظهرت الصورة الصادمة والمتداولة على نطاق واسع مودل روز، رفقة صديقتها في مشهد معتاد إلا أن صورة رجل عاري تماما في الخلفية ورائها فجرت موجة جدل واسعة.

والفاشينستا السعودية مودل روز من الشخصيات التي تكثر حولها إثارة الجدل، وذلك بسبب جرأتها في الإطلالات التي تعتمدها عادة أو في تصريحاتها والفيديوهات التي تنشرها.

وكانت مودل روز أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً، بفيديو ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس تكشف كامل بطنها، ثم ترقص بجرأة مع شخصين آخرين، “رقصة المؤخرة “، والتي تعتمد على هزّ المؤخرة والتركيز على حركة الأرداف.

ومودل روز واسمها الحقيقي “روزانا” وُلدت في السعودية وتحديدًا في المنطقة الشرقية، ووالدها من المدينة المنورة، ووالدتها من حائل، وعاشت طفولتها في الشرقية ثم انتقلت إلى الرياض.

وقررت مودل روز الانتقال للعيش في الولايات المتّحدة الأميركية لغرض دراسة التصميم الداخلي، وحققت شهرة هناك في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت روز في بعض عروض الأزياء وجلسات التصوير في الولايات المتحدة، إلى جانب عملها كموديل للمنتجات التجميلية لبعض العلامات.