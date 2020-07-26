“لا تفوتوا الفرصة”.. أمير سعودي يُعاير اللبنانيين بفقرهم ويسخر من وضعهم الاقتصادي المتأزم

تسبب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد في موجة غضب واسعة بين اللبنانيين بتويتر، عبر سخريته من الوضع الاقتصادي المتأزم في الدولة وتحريضه المستثمرين على عدم استثمار أموالهم هناك.

وقال “بن مساعد” في تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على دعوة وزير الصناعة اللبناني رجال الأعمال للاستثمار في بلده: “جميع أسباب نجاح أي استثمار وضمان عائد ممتاز متوفرة في لبنان حاليًا ”.

جميع أسباب نجاح أي استثمار وضمان عائد ممتاز متوفرة في لبنان حاليًا فالأمن مضمون بسلاح حزب الله والبنوك في لبنان وضعها ممتاز والثقة في أداء الحكومة واستقلاليتها في أعلى المستويات .. لاتفوتوا الفرصة https://t.co/h2usoiBurZ — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) July 25, 2020

وأضاف ساخراً: “فالأمن مضمون بسلاح حزب الله والبنوك في لبنان وضعها ممتاز والثقة في أداء الحكومة واستقلاليتها في أعلى المستويات .. لاتفوتوا الفرصة”.

وأثارت تغريدة “بن مساعد” غضب اللبنانيين الذين استنكروا تحريضه رجال الأعمال ضدهم، بدلا من تقديم الدعم أو حتى السكوت بدلا من التحريض ضدهم ومفاقمة الوضع الاقتصادي المنهار بالأساس.

فيما سخر منه أحد النشطاء بقوله:”والفرصة الاخرى الاكيدة الاستثمار في المملكة، تجهز فنادق خمس نجوم لاستقبال رجال الاعمال مثل (الريتز ) و يمكنكم سؤال الوليد بن طلال”

والفرصة الاخرى الاكيدة الاستثمار في المملكة



تجهز فنادق خمس نجوم لاستقبال رجال الاعمال

مثل (الريتز ) و يمكنكم سؤال الوليد بن طلال — بوعجب ©️ BoAjaB (@boajab4) July 25, 2020

وصفعه آخر بالقول:”اصلا لو مملكة الخير بدا تستثمر بلبنان حالياً إسرائيل ما رح تسمحلكم… اولا فكّوا الحصار عن قطر وعن غزه وعن الدول العربية رجعوا تهكموا على لبنان… الدعوه للعرب وليس لعملاء إسرائيل وأميركا”

اصلا لو مملكة الخير بدا تستثمر بلبنان حالياً إسرائيل ما رح تسمحلكم… اولا فكّوا الحصار عن قطر وعن غزه وعن الدول العربية رجعوا تهكموا على لبنان… الدعوه للعرب وليس لعملاء إسرائيل وأميركا — مواطن حر (@Vjf9xbaq3OSrIZK) July 26, 2020

فيما اعتبر ناشط جميع أسباب نجاح الاستثمار وضمان عائد ممتاز متوفرة في لبنان ( بلد الثقافة و الجمال و الكرامة و الرجولة) “ولكن فقط حين يتنظف لبنان من بقية كلاب ال سعود السائبة التي لا تعرف معنى الكرامة و حب الوطن” حسب وصفه.

جميع أسباب نجاح الاستثمار وضمان عائد ممتاز متوفرة في لبنان ( بلد الثقافة و الجمال و الكرامة و الرجولة) ولكن فقط حين يتنظف لبنان من بقية كلاب ال سعود السائبة التي لا تعرف معنى الكرامة و حب الوطن — وزير ظل (@94fKozwubaCHRHl) July 26, 2020

والأسبوع الماضي تفقد وزير الصحة اللبناني حمد حسن ووزير الصناعة عماد حب الله، مصنع الامصال اللبنانية في الشويفات، وجالا في اقسامه.

وبعد الجولة، أعرب “حب الله” عن سعادته “للقيام بهذه الجولة مع الوزير حمد حسن للاطلاع على امكانيات مصنع شركة الامصال اللبنانية ونرى فخر الصناعات اللبنانية”.

وقال: “ما شاهدناه اليوم هو تقدم كبير بالنسبة للمعدات والاجراءات التى ترقى الى اعلى مستويات الجودة وتأمين السلامة العامة”.

واضاف: “المصنع يتمتع بامكانيات كبيرة. واشجع اللبنانيين والمصنع كذلك على تشجيع الصناعة اللبنانية واطلب من جميع اللبنانيين الاستثمار في الصناعة وتشجيعها وعلى رأسها الصناعات الدوائية. كما ادعو المستثمرين العرب والاجانب للاستثمار فلبنان بحاجة لكم ولدعمكم”.