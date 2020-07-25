وزير الحج السعودي “يسم بدن” المسؤولين الحكوميين بهذا التصريح فهل يلتزموا بما قال؟!

كشف وزير الحج والعمرة السعودي “محمد صالح بن طاهر بنتن” بأنه لن يؤدي فريضة الحج هذا العام أي مسئول حكومي في المملكة.

واعتبر “بنتن” بأن الأهم في هذا الموسم هو ضمان سلامة “ضيوف الرحمن” والكوادر العاملة في خدمة الحجيج.

وأكد الوزير السعودي بأن تنظيم الحج يسير وفق خطة إستراتيجية تنفيذية، وبروتوكولات صحية مشددة، وذلك وفق ما قالته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وتابع بأن المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل المملكة، مشدداً على أنه “لا استثناءات لأحد”.

كما وأكد بنتن بأن عملية اختيار الحجيج تمت بشفافية عالية، مع مراعاة المحددات الصحية، وأهمها حصول الحاج على شهادة بي سي آر، تثبت خلوه من “كوفيد19”.

ولفت إلى أن الحكومة السعودية اتخذت قرارها بشأن تنظيم الحج للعام الهجري 1441، تحقيقاَ لمقصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس، وهو ما يحظى بتأييد عربي وإسلامي ودولي واسع.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت كافة الدول منذ بدء جائحة كورونا “كوفيد19” في مارس/ آذار 2020، لأن تتريث في ترتيب أعمالها المرتبطة بالحج، ثم أصدرت قراراً يقضي بتنظيم المناسك بعدد محدود جداً من الحجاج، من مختلف الجنسيات، من المقيمين على أراضيها، لضمان سلامة الحجاج من الإصابة بعدوى الفيروس المستجد، والذي يتسبب منذ شهور طويلة بحالة من الشلل في معظم أنحاء العالم.