“شاهد” هيون الغماس وقعت في “المحظور” ونشرت صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها

أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية هيون الغماس، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت بنشر صورة عروس ابنها راكان الحربي، عن طريق الخطأ.

وتحولت فرحة هيون الغماس بزفاف نجلها، إلى حزن وكارثة بعد تداول صورة عروس ابنها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرتها بالخطأ عن طريق “سناب شات” على العام، بعد أن كانت تعتقد أنها تنشر في الخاص

ونشرت والدة هيون الغماس فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، قالت فيه: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يضر أخوه المسلم، ويخرب فرحته”.

وتابعت باكية: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد خرب فرحتنا، شفتو الصورة احذفوها وخلاص، ليش ترفعونها وتنشروها، حرام عليكم”.

#هيون_الغماس #زواج_راكان_الحربي

يناس نبرات جدته تبكي خلاص تكفون استرو استرو حطو نفسكم بهالمكان pic.twitter.com/fV9uk7YPFo — R.Alsh..🕊 (@s_om344) July 24, 2020

وفي مقطع آخر، هددت هيون الغماس بمقاضاة كل من يتداول الصورة عبر “تويتر”، وقالت: “حرام البنت تصورت بالغلط، والعروس انتزعت فرحتها، والعريس تضايق، وأم البنت تعبانة ومريضة”.

ودشن مغردون سعوديون هاشتاقات لتداول الصورة وهي #هيون_الغماس #زواج_راكان_الحربى #سوالف_هيون #الجوهره_الفدا، وأصبحت الأعلى تداولًا بين مواطني المملكة وسط تغريدات بالآلاف.

وكان الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود من أول المتفاعلين، والذي علق قائلاً: “رسالة عامة:”من ستر مسلما، ستره الله يوم القيامة” ورسالة للأخت #هيون_الغماس لا تحزني فمن أقل حقوقك انك تصورين وتفرحين بأبنك وقدر الله ان ينزل المقطع بالغلط للعام ورسالة الى الزوج والزوجة عاملوا الموضوع كأنه ما صار وافرحوا واستمتعوا واغلقوا حواسكم عن كلام الناس فهذه حياتكم لا حياتهم”.

رسالة عامة:

"من ستر مسلما،ستره الله يوم القيامة"

ورسالة للأخت #هيون_الغماس لا تحزني فمن أقل حقوقك انك تصورين وتفرحين بأبنك وقدر الله ان ينزل المقطع بالغلط للعام

ورسالة الى الزوج والزوجةعاملوا الموضوع كأنه ما صار وافرحوا واستمتعوا واغلقوا حواسكم عن كلام الناس فهذه حياتكم لا حياتهم — عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) July 25, 2020

وبينما تعاطف معها البعض، هاجم آخرون هيون الغماس لنشرها خصوصياتها من الأساس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورأوا أنها لا تستحق الشفقة عليها، واتهموها بتعمد افتعال هذه الضجة.

فلم هندي لكسب الشهره متابعين #الجوهره_الفدا — علاوي (@28Aliwi) July 25, 2020

يغلطون ثم يجون يزعجونا بالغلط بالغلط ويجلسون يدعون ويبكون ويتحسبون ، والله دولكم ماجاكم هذي ضريبة الشهرة انتي وياها ،، باقي نجلاء عبدالعزيز مدري وش الآكشن اللي بتسويه ،، #سوالف_هيون — حكاية عطر (@jg73v) July 25, 2020

#سوالف_هيون لما يكون وجهك عار ومصيبه كبيره ان البشر شافوك بيوم زواجك ماننصدم ان المجتمع متأخر ورجعي لذي الدرجه !

ذا الفيلم كله عشان الناس شافو صورتها 😂!

شي تافه ومثير للشفقه — نمبر ون وانتو عارفين (@Uranus_Aq) July 25, 2020

#الجوهره_الفدا

اليوم المغرب بنزل صورتي بالغلط لانو بيجونا ضيوف واكون كاشخه وترى من الحين اقول بالغلط — 🕊فوفا (@afaf__ei) July 25, 2020

ونشر حساب قانوني، العقوبة المتوقعة في حق من يتداول الصورة، وقال: ” أكدت النيابة العامة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة لأي شخص أو التشهير به،أو جعله محلاً للازدراء هي جريمة معلوماتية. تُعرض مرتكبها للسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال”.

#سوالف_هيون أكدت النيابة العامة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة لأي شخص أو التشهير به،أو جعله محلاً للازدراء هي جريمة معلوماتية.

تُعرض مرتكبها للسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال. pic.twitter.com/4LKD1oYZtO — أخبار المجتمع بنظرة قانونية (@gd0_sh) July 25, 2020

والمُفارقة، أنه قبل عام فقط، صدر قرار عن المحكمة الجزائية في الدمام، بمعاقبة هيا الغماس، بتغريمها 20 ألف ريال وإغلاق حسابها في ”سناب شات“ مدة 30 يومًا، ومصادرة جوالها، وذلك بعد إدانتها بجريمة معلوماتية، إثر واقعة تصويرها زوجين في أحد المطاعم دون إذن منهما وانتهاك خصوصيتهما، ونشر الصور على حسابها.

جاء ذلك حين تقدم شخص ببلاغ إلى شرطة الخبر، أفاد فيه أن إحدى نجمات مواقع التواصل صورته خلال مرافقته زوجته في مطعم ونزولهما السلم الداخلي له، ونشرت المقطع على حسابها في ”سناب شات“، مستخدمة ألفاظًا هازئة.

وعمدت هيون الغماس إلى تصوير زوجين على درج، ساخرة منهما، ومعلقة “يابنات الموقف رومانسي هنا تحس ما صورناهم وراحوا بسلام شفتي أبو قذيلة”.

ابو قذيله على قولك بيدفعك ٢٠ الف عالم عجيبه تصور ف الرجال وحرمته وتجي تقول انا مظلومه ؟ #معاقبه_مشهوره_سناب pic.twitter.com/XURsxeUySx — NANA. (@NANA__24__) October 29, 2019

الجدير بالذكر أن هيا الغماس من الشهيرات السعوديات المعروفات في المملكة، ويتابعها على “انستجرام” 3 ملايين متابع، وسبق أن عملت كمعلمة مدة 10 سنوات، ثم عملت في وظيفة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم البحرينية، وبعدها استقرت في الدمام وعملت كموظفة إدارية فيها.