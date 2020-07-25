حرموه من النوم وهكذا يقدمون له الطعام.. “معتقلي الرأي” يكشف تفاصيل مروعة عن معاملة سلمان العودة داخل السجن!

كشف حساب “معتقلي الرأي” الشهير على “تويتر” والمختص في أخبار المعتقلين في السجون السعودية، عن تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها الشيخ سلمان العودة وهو داعية سعودي معروف داخل سجون ابن سلمان.

وقال الحساب الشهير في تغريدة رصدتها “وطن”، إن الشيخ العودة تعرض لعدة انتهاكات حقوقية ابرزها ما عدده الحساب على النحو التالي..

– العزل الانفرادي

– تقييد اليدين والقدمين

– التسهير والحرمان من النوم

– تقديم الطعام له بكيس وهو مقيد اليدين

– العرض على محاكمات سرية

تعرض الشيخ #سلمان_العودة لعدة انتهاكات حقوقية منها:

– العزل الانفرادي

– تقييد اليدين والقدمين

– التسهير والحرمان من النوم

– تقديم الطعام له بكيس وهو مقيد اليدين

– العرض على محاكمات سرية pic.twitter.com/hMUaW0CbOG — معتقلي الرأي (@m3takl) July 25, 2020

وأكد “معتقلي الرأي”، أن التواصل مع الشيخ سلمان العودة مقطوع تماماً منذ آخر اتصال اجره الشيخ مع عائلته والذي انتشر حينها كمقطع صوتي، مطالباً السلطات بالكشف فوراً عن مصير الشيخ العودة حملاً إياها مسؤولية سلامته وحياته.

🔴 هام

نؤكد أن التواصل مع الشيخ #سلمان_العودة مقطوع تماماً منذ آخر اتصال له مع عائلته والذي انتشر حينها كمقطع صوتي.

نطالب السلطات بالكشف فوراً عن مصير الشيخ العودة ونحملها مسؤولية سلامته وحياته. pic.twitter.com/pJOV0RYYel — معتقلي الرأي (@m3takl) July 25, 2020

يُذكر أن السلطات الأمنية السعودية شنت حملة اعتقالات واسعة في شهر سبتمبر عام 2017، استهدفت فيها تيار الصحوة الديني، أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد، وتم اعتقال المئات من المنتمين لهذا التيار من أكاديميين ودعاة وصحافيين، وسط توعد الأمير محمد بن سلمان بـ”سحق هذا التيار والقضاء” عليه.

وتعرض المعتقلون الذين احتجزوا في سجن ذهبان خارج مدينة جدة، أو في سجون سرية تابعة لأجهزة أمن الدولة، للتعذيب والضرب في سبيل انتزاع اعترافات منهم، وفق ما تقول جماعات حقوقية بارزة.

ووجهت النيابة العامة عدداً من التهم لأبرز المنتمين لتيار الصحوة، ومنهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وطالبت بإعدامهم بسبب “الخروج على ولاة الأمر”، لكن المحاكمة تأجلت عدة مرات قبل أن تعيد السلطات السعودية فتح ملف القضية من جديدـ وفق ما تقول عائلة العودة.