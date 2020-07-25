ارتدت له تنورة قصيرة وهذا ما فعلته بجانبه.. “شاهد” علياء بسيوني عشيقة أحمد سعد الجديدة؟!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يجمع الفنان المصري أحمد سعد مع عارضة الأزياء المصرية أيضاً علياء بسيوني، برفقة مُطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وظهر سعد بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يُغني لعلياء بسيوني ويضع يده على جسدها بطريقة حميمية، ما فجر الشكوك حول علاقتهما.

كما ظهر أحمد سعد في حفل عيد ميلاد علياء بسيوني الذي أحياه المطرب الشعبى عمر كمال.

وبعد تساؤلات الجمهور، حسم أحمد سعد الجدل في تصريحات لوسائل إعلام محلية، كشف خلالها أنه يعيش قصة حب جديدة مع علياء بسيوني، والتي تعرف عليها منذ فترة.

وأضاف سعد أن هناك ارتياحا شديدا بينهما، وأنه سيعلن عن موعد خطوبتهما مطلع الشهر المقبل.

وبذلك تكون علياء بسيوني الزوجة الرابعة فى حياة أحمد سعد.

وكان سعد مرتبطاً بالفنانة المصرية ريم البارودي عام 2011 والتي قابلها في كواليس مسلسل “احنا الطلبة”، فربطتهما علاقة صداقة بسعد وزوجته الأولى، ثم تحولت صداقتها بسعد إلى علاقة عاطفية.

وتزوج الثنائى 6 أيام فقط، بحسب ما ذكره “سعد”، فى برنامج “شيخ الحارة”، لكن وقعت بينهما الخلافات والاتهامات عبر وسائل الإعلام بعد ذلك.

وفي لقاء تليفزيونى عام 2017 بكت ريم البارودي، فى حلقة ببرنامج “صبايا الخير” حين تحدثت عن طلاقها من أحمد سعد ودورها في علاقته بالفنانة سمية الخشاب.

وارتبط أحمد سعد لاحقاً بالفنانة سمية الخشاب عام 2017، وبعد 18 شهرا من الزواج أعلن سعد انفصاله عن سمية، ووصلت الخلافات بينهما إلى المحاكم بعدما اتهمته بالتعدي عليها والتسبب لها بتهتك الطُحال.

الجدير بالذكر أن علياء بسيوني وُلدت في مدينة القاهرة، وهي عارضة أزياء متألقة وناجحة في عملها، وتعيش حياة متنقلة ما بين مصر وفرنسا لغرض التجارة وكسب المال من خلال إستيراد جميع أنواع الأزياء النسائية الفخمة وبيعها في متجرها بالقاهرة، وتبلغ من العمر 25 سنة، أي أن أحمد سعد يكبرها بـ13 عاماً.