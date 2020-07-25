“ميا خليفة السعودية”.. “شاهد” ماذا فعلت هند القحطاني وأثارت موجة غضب واسعة؟!

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، موجة جدل واسعة بعدما قامت بنشر تعليقات المُتابعين الخاصة لها على فيديوهاتها التي تنشرها عبر تطبيق “سناب شات”.

واحتوت التعليقات التي نشرتها هند القحطاني، ورصدتها “وطن”، إيحاءات جنسية وألفاظ بذيئة وجريئة.

#هندالقحطاني تثير الجدل عبر السناب بعد تنزيل ردود المتابعين عبر ستوري pic.twitter.com/zarmRVk6Ek — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) July 24, 2020

كما أثارت هند القحطاني جدلاً بالإعلانات الجريئة التي تقوم بها بعد إعلانات قمصان النوم، فقد نشرت إعلانات تتضمن نصائح حساسة جريئة تخص النساء وأعضائهن الخاصة.

مروجة العهر تروج لحسابات +18 ..وتجيك فسويه غبيه زباله وتقول شفيكم عليها #السلقه_هند_القحطاني #هند_القحطاني pic.twitter.com/eoKz53409E — Mrkr (@Mrkr07381700) July 25, 2020

وتصدرت هند القحطاني التريند عبر “تويتر”، بعد جرأتها على عرض التعليقات الجريئة، والتي رأى الجمهور أنها نتيجة طبيعية لما تُقدمه من محتوى وإعلانات فاضحة.

وفي ذلك كتبت مُغردة: “لابسة قميص نوم و تعرضين داخلية ايش تبغين يرسلولك؟ طبيعي بيرسلون لك الشيء اللي انتي تعرضين لهم بالقميص عشانه! فكري ليش الوصاخة يرسلونها لك وغيرك يحشمونها ويعزونها عنك لانهم يشوفونك….! تعلمي من لقاء الحشمة و الاحترام والا ابعدي عن المستورة لاتجرينها لمستنقعك القذر”.

#هند_القحطاني

لابسة قميص نوم و تعرضين داخلية ايش تبغين يرسلولك؟

طبيعي بيرسلون لك الشيء اللي انتي تعرضين لهم بالقميص عشانه!

فكري ليش الوصاخة يرسلونها لك وغيرك يحشمونها ويعزونها عنك لانهم يشوفونك….!

تعلمي من لقاء الحشمة و الاحترام والا ابعدي عن المستورة لاتجرينها لمستنقعك القذر — شموخ 🇸🇦 (@spris4444) July 25, 2020

وعلقت أخرى: “بديت أكره هند القحطاني من إعلاناتها”.

بديت اكره هند القحطاني من اعلاناتها — انسه برتقاله 🍊🌚 (@ggg_6xx) July 25, 2020

وتساءلت مُغردة: “ولدها شلون راضي؟”.

ولدها شلون راضي !!! — خووخه. (@kn6fc) July 25, 2020

وكتب مُغرد باسم سعود الغانم: “مشروع مايا خليفة”.

مشروع مايا خليفه — سعود الغانم . (@2js7_) July 24, 2020

واعتقد الجمهور أن آخر الخطوط الحمراء التي ستتجاوزها هند، حين أبرزت مفاتن جسدها بحجة الإعلان عن الملابس الداخلية المريحة للفتيات.

وظهرت هند القحطاني بفيديو وهي ترتدي “بيبي دول”برتقالي وقصير، ويكشف صدرها بطريقة فاضحة، وبدأت تستعرض جسدها أمام الكاميرا وتقول: “شيء فخامة، شيء ناعم، شيء يجنن، روعة”.

وبدأت هند القحطاني باستعراض محتويات العلبة التي تعمل إعلاناً لمُنتجها، وتُخرج منه ملابس داخلية جريئة خاصة بالنساء، وبررت ذلك بأنه مُجرد إعلان لسلعة كباقي السلع الأخرى.