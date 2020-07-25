لماذا وصف “مجتهد” محمد بن سلمان بـ”الجبان والرعديد” وما هي النصيحة التي وجهها القحطاني وآل الشيخ له؟!

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، عن نصيحة وجهها كلاً من سعود القحطاني وتركي آل الشيخ، مستشارا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، له لاستغلال الوضع الصحي لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي خضع الخميس لعملية جراحية في الرياض.

وقال مجتهد الذي يحظى بمتابعة كبيرة على “تويتر” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن المحيطين بابن سلمان “متفاجئون” من خوفه الشديد من إعلان حقيقة وضع والده الملك”، مشيراً إلى أن التوتر بان على ابن سلمان من اقتراب لحظة القرار الحاسم. في إشارة إلى توليه زمام الحكم في السعودية خلفاً لوالده الملك.

المحيطون بابن سلمان متفاجئون من خوفه من إعلان حقيقة وضع والده، وبان عليه التوتر من اقتراب لحظة القرار الحاسم



ورغم دفع س القحطاني و ت آل الشيخ له أن يستغل الحدث لأنه أسكت كل المعارضين في العائلة ألا أنه ترتعد فرائصه من شدة التردد



صورة الواثق تتهاوى أمامهم ويتبين أنه جبان رعديد — مجتهد (@mujtahidd) July 25, 2020

وكشف “مجتهد” عن أن سعود القحطاني “المستشار السابق لابن سلمان” والمقرب منه إلى جانب تركي آل الشيخ وهو رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومستشار ابن سلمان كذلك السابق، قد وجها نصيحة إلى معلمهم ” ولي العهد” بأن يستغل الحدث لانه أسكت كل المعارضين في العائلة، الا أنه (يرتعد فرائصه من شدة التردد).

وأضاف :”صورة الواثق تتهاوى أمامهم ويتبين أنه “جبان ورعديد”.

وتسببت تغريدة “مجتهد” بردود أفعال واسعة لدى المغردين عبر تويتر، ومن تلك التفاعلات قول أحدهم: “المتأمل في التاريخ يجد أن السبب الرئيس لتهاوي الممالك وسقوط عروشها هو الصراع الداخلي على العرش، “الأمويون والعباسيون ومن جاء بعدهم”، وهؤلاء ليسو استثناء من هذه القاعدة”.

المتأمل في التاريخ يجد ان السبب الرئيس لتهاوي الممالك وسقوط عروشها هو الصراع الداخلي على العرش ( الأمويون والعباسيون ومن جاء بعدهم) وهؤلاء القوم ليس استثناء من هذه القاعده — yusefyunes (@yusefyunes1) July 25, 2020

فيما كتب آخر: “مهما طغى المرء وظن أن لا أحد يستطيع هزمه، فإن الله سيبعث له جنداً من جنوده فيجعله ذليلاً مخذولاً، سيموت شر ميتة ولن تضيع دماء اليمنيين”.

مهما طغى المرء و ظن أن لا أحد يستطيع هزمه فإن الله سيبعث له جندا من جنوده فيجعله ذليلا مخذولا، سيموت شر ميتة و لن تضيع ماء اليمنيين — imed djeo (@dimed6) July 25, 2020

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دخل المستشفى على إثر أزمة صحية ألمت به، فيما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الخميس الماضي 23 يوليو/تموز 2020، عن إجراء الملك السعودي عملية جراحية لاستئصال المرارة، تكللت بالنجاح، في مستشفى الملك فيصل التخصصي.