“شاهد” لحظة إلقاء القبض على أعضاء نقابة المعلمين الأردنيين.. هذه التفاصيل كاملة وهذا قرار النائب العام ضدهم!

قرر نائب عام عمان حسن العبداللات، وقف عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها لمدة عامين.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن النائب العام قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة لعرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم.
ونشرت وسائل إعلام أردنية لحظة اقتحام الأمن الأردني لمقر النقابة، واعتقال الأعضاء، وظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن” لحظة المُشاجرة بين الأعضاء وضابط الأمن، حين سألوه أين أمر الاعتقال، فأجاب: “أنا الأمر”.
وقالت نقابة المعلمين في منشور على الفيسبوك بانه تم اعتقال الدكتور ناصر نواصرة وجميع أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وإغلاق المقر الرئيسي للنقابة وإغلاق جميع فروعها.
وأضافت النقابة بأنه تم إغلاق الأبواب على الموظفين والمراجعين المتواجدين في داخل المبنى الخاص بالنقابة، وتم أخذ هواتفهم المحمولة.
وكان وزير الداخلية الأردني سلامة حماد قال في وقت سابق من الشهر الماضي بأن ما ورد على لسان الدكتور ناصر نواصرة من رسالة للحكومة حول علاوات المعلمين غير مقبول ومرفوض، موضحاً بأن نواصرة يتجاوز كل القوانين بتحديه للحكومة.
وكان نائب عام عمان قد صرح اليوم السبت، أن هذا القرار جاء على خلفية نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين، وهي القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
أما القضية الثانية، فهي القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على اجراءات تحريضية.
وأخيراً، القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
وقرر النائب العام أيضاً مخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا.
وتشهد الساحة الأردنية توتراً منذ عدة أسابيع على صعيد ملف المعلمين الأردنيين ووقف علاوتهم التي جاءت بعد إضراب امتد عدة أسابيع عن التدريس قبل عدة شهور.
وكان نواصرة قد شدد في وقت سابق على أن المعلمين لن يتنازلوا عن فلس واحد من علاوتهم، ولو كلفهم ذلك أن ترتد عليهم الكرة الأرضية وليس الحكومة الأردنية فقط، على حد قوله.