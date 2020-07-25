مفاجأة.. هذان الشخصان يقفان وراء تسريب فيديو موكب أمير الكويت أثناء توجهه إلى أمريكا للعلاج

اتهمت السلطات الأمنية في الكويت ضابطا، وشيخا من الأسرة الحاكمة بتصوير فيديو يرصد لحظة مغادرة موكب أمير البلاد في رحلة علاجية إلى أمريكا.

وقالت صحيفة “الراي” الكويتية إن “فيديو من موكب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد عند وصوله المطار قبيل المغادرة على متن طائرة طبية أميركية، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتس اب”.

وبمراجعة كاميرات المطار تبين أن من قام بتصوير الموكب شخصان، هما ضابط في الحماية ومعه شيخ من الأسرة الحاكمة”، مضيفة أن وزارة الداخلية “اتخذت إجراءاتها العقابية بحق الضابط”.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو يرصد لحظة مغادرة أمير البلاد، فجر الخميس الماضي، متوجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وظهر بالفيديو لحظة وصول صباح الصباح إلى مدرج الطائرة، برفقة سيارات شرطة وإسعاف، ولحظة نزول مرافقيه قبله إلى الطائرة.

لحظة مغادرة سمو الأمير الشيخ #صباح_الأحمد_الصباح البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج pic.twitter.com/PCagsZ1OSU — حصري (@7ssry) July 23, 2020

وكان وزیر شؤون الدیوان الأمیري، الشیخ علي جراح الصباح، قال في وقت سابق إن الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سیغادر الكويت، متجھا إلى الولایات المتحدة “بناء على مشورة الفریق الطبي المعالج له، لاستكمال العلاج”.

وأجرى أمير الكويت عملية جراحية الاثنين الماضي، تكللت النجاح، وفق تصريحات وزير شؤون الديوان الأميري.

والسبت، اصدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتا.

وزير الديوان الاميري: صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو أمير البلاد الدستورية مؤقتا#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) July 18, 2020

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولایات المتحدة الأمریكیة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.