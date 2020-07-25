“كبلها وعذبها بأبشع الطرق السادية”.. فيديو مروع من المغرب “يطيح” بشخص اعتدى على عشيقته وصورها عارية!

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة طنجة، شمال المغرب، وبالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، من إلقاء القبض على الشخص الذي نشر مقطع فيديو يعرض فيه سيدة عارية ومكبلة للضرب والجرح العمديين.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بلاغاً ورد المديرية العامة للأمن الوطني، بأن المصلحة المركزية المكلفة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يربط سيدة عارية ومكبلة، ويُعذبها جسدياً بأبشع الطُرق السادية، مُتلفظاً بمصطلحات خارجة لشتمها.

وتبين أن سبب فعلته، دعوى تورطها في الخيانة، وهو ما استدعى فتح تحقيق مكن الشرطة من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة طنجة، بينما تم رصد مكان توثيق الشريط بشقة سكنية بمدينة أصيلة.

وتم إيداع المشتبه فيه، والبالغ من العمر 28 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تتواصل التحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية المرتبطة بهذه القضية التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي.