“شاهد” فضيحة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية!

كشف النقاب عن فضيحة مدوية تكشف زيف ما نشره المتحدث العسكري المصري من صور عن تدريبات عسكرية مصرية فرنسية في البحر المتوسط.

الصورة كما هي منشورة على حساب المتحدث العسكري المصري

وأعلن المتحدث العسكري المصري السبت، عن تدريبات عسكرية بحرية بين مصر وفرنسا في البحر المتوسط، في ظل تصعيد مصري تجاه الصراع في ليبيا وتصريحات بشأن تدخل عسكري محتمل لدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومليشياته في مواجهة حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.

وأوضح المتحدث أن ” التدريب أظهر مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة.”

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً فى نطاق البحر المتوسط… Gepostet von ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ am Samstag, 25. Juli 2020

لكنّ وحدة التحقق في قناة “الجزيرة مباشر” كشفت أن الصورة التي نشرها المتحدث العسكري المصري لتدريبات “المتوسط” ليست صحيحة ومعدلة على صورة أصلية من عام 2013.

الصورة على موقع البحرية الأمريكية في عام 2013



وكشفت وحدة التحقق أن الصورة المنشورة على صفحة المتحدث العسكري المصري والمرفقة بالبيان ليست أصلية وأنها مأخوذة من على موقع البحرية الأمريكية وتعود لعام 2013.

وليست هذه المرة الأولى التي ينشر فيها المتحدث العسكري في مصر صورا وفيديوهات لتدريبات ومنورات ثم يتبين بعد ذلك أنها ليست حقيقية.

وكشفت وحدة التحقق بالجزيرة مباشر قبل أسبوعين أن صور المناورات ومقاطع الفيديو التي نشرها المتحدث العسكري لما قال إنها تدريبات أجراها الجيش المصري على الحدود الليبية يوم الخميس التاسع من يوليو/تموز الجاري تعود أيضا لتواريخ قديمة.

ووافق البرلمان المصري قبل أيام على إرسال الجيش خارج البلاد “لضمان الأمن القومي الاستراتيجي غربا” في إشارة لليبيا.