“شاهد” آخر فيديو لطيار الطائف المفقود ومصيره بعد ساعات من البحث عنه بين الجبال

أثار سقوط وفقدان طيار مظلي سعودي عصر الجمعة في مدينة الطائف ضجةً واسعةً، قبل ان يتمّ العثور عليه جثةً هامدة.
وقالت حسابات سعودية إن الطيار أمين السفياني كان يمارس هواية القفز المظلي من حافة جبال الهدا، ونتيجة انقلاب الأجواء وتحوّلها لماطرة، تمّ فقدانه، وبوشر البحث عنه على الفور .
وتداول مغرّدون فيديو يرصد آخر لحظات الطيار وهو في الجوّ.
بينما أظهرت مشاهد أخرى لحظة العثور على الطيار أمين السفياني جثة هامدة بعد فقدان آثاره.
وشهدت مدينة الطائف الجمعة هطولاً غزيراً للأمطار ادّى الى غرق شوارع وأحياء بأكملها، وغمر عدد كبير من المركبات، وتداول مغرّدون سعوديون ما وصفوها بالمشاهد الكارثية من الطائف تكشف ما خلّفته الأمطار.
وألقى سعوديون باللوم على فساد المسؤولين ومؤسسات الدولة، مطالبين بإعادة هيكلة تخطيط من قِبَل شركات اوروبية تعيد الطائف لمكانتها وجمالها. وفق تعبيرهم
وتساءل البعض عن غياب التصريف لمياه الأمطار التي أدّت الى غرق عدد كبير من السيارات، معتبرين أن هذه الأمطار أظهرت الحقيقة .
ووجه مغرّدون آخرون رسالةً إلى محافظ الطائف سعد الميموني، اتهموه فيها بالتقصير بحقّ المدينة منذ استلامه مهامه، وطالبوا بتغييره .
واستنكر آخرون ما وصلت إليه المدينة التي تعدّ معبر الحجاج والمعتمرين الى مكة، متسائلين: أين تذهب ميزانية الطائف!؟ .