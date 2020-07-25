“شاهد” آخر فيديو لطيار الطائف المفقود ومصيره بعد ساعات من البحث عنه بين الجبال

أثار سقوط وفقدان طيار مظلي سعودي عصر الجمعة في مدينة الطائف ضجةً واسعةً، قبل ان يتمّ العثور عليه جثةً هامدة.

وقالت حسابات سعودية إن الطيار أمين السفياني كان يمارس هواية القفز المظلي من حافة جبال الهدا، ونتيجة انقلاب الأجواء وتحوّلها لماطرة، تمّ فقدانه، وبوشر البحث عنه على الفور .

أمين مفقود من عصر يوم الجمعه كان يمارس هواية القفز المظلي من حافة جبال الهدا واختلفت الأجواء وهو في السماء اثناء ممارسة القفز المظلي ولحد هذه اللحظة مفقود لااحد يعرف عنه شيء وجواله لايوجد رد يارب رجعه لوالدته وأخوانه وجماعته سالم غانم يارب #طيار_الطايف_مفقود pic.twitter.com/EhvXeJsLqQ — عابد السويعدي (@abed_Alsuwayidi) July 25, 2020

وتداول مغرّدون فيديو يرصد آخر لحظات الطيار وهو في الجوّ.

بينما أظهرت مشاهد أخرى لحظة العثور على الطيار أمين السفياني جثة هامدة بعد فقدان آثاره.

تم العثور عليه قد فارق الحياه رحمه الله واسكنه فسيح جناته #طيار_الطايف_مفقود pic.twitter.com/7EP8Sddmzn — نايف (@VIpj0hF5M5W8kvN) July 25, 2020

رحمك الله وغفرالله لك وأسال الله أن يتجاوز عنك ويدخلك الفردوس الأعلى عظم الله أجر أمه وأخوه الشيخ رده مطير السويعدي وأخوانه وقبيلتي كافه ولاحول ولاقوة الابالله #طيار_الطايف_مفقود pic.twitter.com/W54tIxK7Aw — عابد السويعدي (@abed_Alsuwayidi) July 25, 2020

#طيار_الطايف_مفقود

تم العثور عليه متوفي رحمه الله واسكنه فسيح جناته

اسمه امين السفياني

ونعم الرجل رحمه الله pic.twitter.com/ZWAOXKKgQu — يحيى (@sms7302) July 25, 2020

وشهدت مدينة الطائف الجمعة هطولاً غزيراً للأمطار ادّى الى غرق شوارع وأحياء بأكملها، وغمر عدد كبير من المركبات، وتداول مغرّدون سعوديون ما وصفوها بالمشاهد الكارثية من الطائف تكشف ما خلّفته الأمطار.

وألقى سعوديون باللوم على فساد المسؤولين ومؤسسات الدولة، مطالبين بإعادة هيكلة تخطيط من قِبَل شركات اوروبية تعيد الطائف لمكانتها وجمالها. وفق تعبيرهم

وتساءل البعض عن غياب التصريف لمياه الأمطار التي أدّت الى غرق عدد كبير من السيارات، معتبرين أن هذه الأمطار أظهرت الحقيقة .

ووجه مغرّدون آخرون رسالةً إلى محافظ الطائف سعد الميموني، اتهموه فيها بالتقصير بحقّ المدينة منذ استلامه مهامه، وطالبوا بتغييره .

واستنكر آخرون ما وصلت إليه المدينة التي تعدّ معبر الحجاج والمعتمرين الى مكة، متسائلين: أين تذهب ميزانية الطائف!؟ .