“المبادئ لا تباع ولا تشترى”.. جمال ريان يُخرس أكاديمياً إماراتياً تطاول عليه ويضعه في موقف لا يحسد عليه!

تصدى الاعلامي الفلسطيني الشهير، جمال ريان، مذيع قناة الجزيرة القطرية، لأكاديمي إماراتي تطاول عليه في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتطاول الاكاديمي الإماراتي، عبدالله المزروعي، على الاعلامي جمال ريان في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً له :” جمال ريان، في ملياردير في إحدى الدول الأوروبية فاتح قناة باللغة العربية وأهدافها سب وعداء لقطر وفلسطين، يبحث عن مذيعين عرب، الراتب أضعاف أضعاف ما تستلمه من جزيرة الدوحة وباليورو أيضاً، إذا لك رغبة بالوظيفة أرسل لي CV وسوف أرسله لهم”.

جمال ريان ، في ملياردير في احدى الدول الاوربيه فاتح قناة باللغة العربية و اهدافها سب و عداء لقطر و فلسطين ، يبحث عن مذيعي عرب ، الراتب اضعاف اضعاف ما تستلمه من جزيرة الدوحه و باليورو ايضا ، اذا لك رغبه بالوظيفة ارسل لي CV و سوف ارسله لهم . — عبدالله المزروعي (@Abdulla85905458) July 25, 2020

فما كان من جمال ريان الا أن رد على الإماراتي المزروعي ملقناً إياه درساً لن ينساه ابداً..” الأقربون أولى بالمعروف، أرسل لهم cv حمد المزروعي، جمال ريان صاحب مبدأ، والمبادئ لا تباع ولا تشترى”.

ويستمر الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي بالهجوم على مذيعي قناة الجزيرة ومنهم الإعلامي جمال ريان، والذي يتعرض بين كل حين وآخر لعديد من المضايقات والشتائم، ووصلت الأمور لتهديد بالقتل وصله في وقت سابق، بسبب آراءه السياسية التي يعرضها عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يتعرض عديد من زملاءه لنفس الهجوم من ذلك الذباب، الذي يشرف عليه مباشرة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ومخابراته.

وكان الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، قال إنه قام برفع دعوى قضائية على المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي مدعمة بالوثائق التي تثبت تعديه بالسب والقذف على الإعلامي الفلسطيني والخوض في عرضه.

وأوضح “ريان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أنه بالفعل رفع قضية بالوثائق على حمد المزروعي، لكن السلطات القضائية في الإمارات تتهرب وتتستر عليه، حسب قوله.

القضية رفعتها بالوثائق على حمد المزروعي ، لكن السلطات القضائية في الإمارات تتهرب وتتستر عليه ، ولا اعلم ان كان الشيخ محمد بن زايد راضي عن حجم العار الذي يلحقه حمد المزروعي بسمعة الإمارات وبالشيخ نفسه؟ #الامارات #الخليج @MohamedBinZayed @AnwarGargash @Abdulkhaleq_UAE @uae_3G https://t.co/xNsbw6NBt2 — جمال ريان (@jamalrayyan) January 20, 2020

لا يتوقف المغرد الإماراتي البذيء عن التطاول على الإعلامي الفلسطيني والخوض في عرضه، بسبب مواقف ريان المخالفة لسياسة الإمارات ما دفع نشطاء للتساؤل عن كيفية السماح لهذا المغرد بالخوض في أعراض المخالفين ومن الجهات التي تدعمه في الإمارات ليفعل ما يحلو له دون مساءلة.

وحمد المزروعي لم تتوقف إساءته عند جمال ريان وفقط بل تعدت لوالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند حيث خاض في عرضها أكثر من مرة بتغريدات سافلة عرضته لهجوم عنيف، فضلا عن مهاجمته رموز عامة في الكويت وسلطنة عمان.