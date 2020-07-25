بعد إبعاده من الكويت .. شاهد ماذا يفعل شهاب ملح الانستغرام مع بنات عمته في إيران!

بعد إبعاده من الكويت إلى بلده الأمّ إيران، نشر مشهور “سناب شات” الملقب بـِ “#شهاب_ملح_الانستغرام” مقطع فيديو عبر حسابه الرسميّ يعرّف فيه متابعيه على بنات عمته.

وتسبب مقاطع مخلة بالآداب نشرها الإيراني شهاب مرتضى غفوري الملقب بـ”شهاب ملح الإنستغرام”، على حسابه في “سناب شات”، في القبض عليه من قبل رجال وزراة الداخلية الكويتية وإبعاده عن الكويت .

الداخلية الكويتية : القبض على مشهور " إيراني الجنسية " بعد نشره فيديو مخل بالآداب العامة تمهيداً لإبعاده عن البلاد .. !#الكويت pic.twitter.com/6Cl8FXHsX7 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 20, 2020

وبعد إبعاده إلى إيران توعد شهاب بنشر فضائح المشاهير والكشف عن الكثير من المعلومات التي بحوزته، كما لوحظ زيادة عدد المتابعين له بمواقع التواصل بعد القبض عليه وترحيله.

وقال شهاب إنه لديه صور وفيديوهات تثبت كلامه وسوف ينشر فضائح وأفعال غير لائقة لهؤلاء المشاهير.

ويبدو أن شهاب أقدم على هذه الخطوة خصوصا مع شعوره بعدم الملاحقة القانونية لما قد ينشره كونه متواجد خارج الكويت حاليًا.

وبالفعل، خرج “شهاب” بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، ألمح خلاله إلى تورط الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود وزوجها الأردني أمين، في فضيحة غسيل الأموال، وفضائح أخرى.