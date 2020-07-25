بعدما فضحها نايف العتيبي .. العنود العيسى تنشر صور عشيقها الأجنبي الجديد وهذه قصّة “عزام” معها

فاجأت السعودية العنود العيسى متابعيها بإعلانها أنها في علاقة غرامية مع شاب أجنبي في أمريكا .

ونشرت العنود العيسى صور عشيقها الجديد، الذي قالت إنّها تعرّفت عليه حينما كانت في “هاواي”، مشيرة ً إلى اّنه يعمل في محلّ خاص بالكريمات.

وذكرت أنها تعرّفت عليه في شهر يناير/كانون ثاني الماضي، وانتقل إلى لوس انجلوس ليكون بقربها، مؤكدةً انه ليس عربي.

وهذا الحب الجديد عرفته لمن كنت بهاواي كان يشتغل بمحل هناك وبعدها جا عاش هنا الحين هو عند أهله بيرجع بعد كم يوم تبون اي معلومات ثانيه عن حياتي ؟ pic.twitter.com/MrA428tjpV — العنود العيسى 🦋 (@Alanoudalissa7) July 26, 2020

وعن أول موقف بينها وبينه حينما تعرّفا على بعض قالت العنود: “كان يشتغل بمحل حق بشره كريمات وما كريمات وانا ووحده كنت محتوياتها دخلنا المحل جت هي تتميلح عليه هي خويتي بس ما ألومها كان مزه الزبده انه جا يالزق فيني انا واستغربت لاني ما كنت مهتمه زيها كان ودي اطلع وطلب رقمي وعطيته”.

كان يشتغل بمحل حق بشره كريمات وما كريمات وانا ووحده كنت محتوياتها دخلنا المحل جت هي تتميلح عليه هي خويتي بس ما ألومها كان مزه الزبده انه جا يالزق فيني انا واستغربت لاني ما كنت مهتمه زيها كان ودي اطلع وطلب رقمي وعطيته — العنود العيسى 🦋 (@Alanoudalissa7) July 26, 2020

وأضافت: “كان يبي يشوفني نفس اليوم واليوم الي بعده بس ما كنت اقدر ورجعت من غير ما اشوفه وصار يكلمني وابي اشوفك تعالي هاواي تعالي تعالي قلتله اذا تبيني انت تعال و نسيت الموضوع وتكلمنا بمواضيع ثانيه بعد كم يوم قال بنقل لوس انجلوس”.

كان يبي يشوفني نفس اليوم واليوم الي بعده بس ما كنت اقدر ورجعت من غير ما اشوفه وصار يكلمني وابي اشوفك تعالي هاواي تعالي تعالي قلتله اذا تبيني انت تعال و نسيت الموضوع وتكلمنا بمواضيع ثانيه بعد كم يوم قال بنقل لوس انجلوس — العنود العيسى 🦋 (@Alanoudalissa7) July 26, 2020

لكنّ العنود قالت إن عشيق سابق لها يُدعى “عزام” كانت على علاقة به لـ8 سنوات ثم انفصلا، مؤكدةً أنه من المستحيل أن تنساه.

وقالت العنود عن عزام: “شيء جميل بحياتي وانسان صدق حبني وحبيته حب جميل لو بعد ٨٠ سنه بتذكر ذكرياتنا الجميله سوا ومغامراتنا”.

وتابعت العنود: “عارفه انك تقراء يا عزام انت طول العمر بتضل توأم روحي ومحد بياخذ هذا المكان منك كنا اهل لبعض شكراً على كل شي جميل عشناه سوا يا حلو”.

وعزام الحب من ٨سنين وتركنا يعض من سنين بس مستحيل أنساه شي جميل بحياتي وانسان صدق حبني وحبيته حب جميل لو بعد ٨٠ سنه بتذكر ذكرياتنا الجميلهسوا ومغامراتنا عارفه انك تقراء يا عزام انت طول العمر بتضل تؤم روحي ومحد بياخذ هذا المكان منك كنا اهل لبعض شكراً على كل شي جميل عشناه سوا يا حلو — العنود العيسى 🦋 (@Alanoudalissa7) July 26, 2020

وكانت العنود العيسى كشفت أن حبيبها وعشيقها السابق المدعو نايف ناصر العتيبي قام بابتزازها ونشر صورها في أوضاع مخلة معه بعد قطع علاقتها به.

ونشرت العنود العيسى تسجيلاً صوتياً عبر حسابها في “سناب شات” وهاجمت حبيبها السابق “نايف” بعد تعرضها للابتزاز.

وقالت العنود: “قاعد يبتزني بصور فولي نودز صور هو اللي صورني ياها وما حد عنده الصور هذه إلا هذا الشخص .. والناس الآن فجأة وأنا من زمان ما دخلت حسابي قاعدين يرسلولي الصور”.

ووصفت العنود حبيبها السابق، بأنه مريض نفسي .