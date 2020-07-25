“شاهد” السعودية مشاعل الجلعود تستعرض مفاتنها بظهور “مثير” من أمام صخرة “عنترة وعبلة”

عادت المواطنة السعودية مشاعل الجلعود، التي تعد من أولى نساء المملكة اللاتي طبقن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان الانفتاحية بعدم ارتداء الحجاب والتخلي عن العباءة، لإثارة الجدل مجددا بظهور جديد لها.

وظهرت “الجلعود” في مقطع فيديو رفقة صديقة لها من أمام صخرة “عنترة وعبلة” في محافظة “عيون الجواء” بالقصيم، كما يظهر بالمقطع.

اخيرا و لأول مرة ازور صخرة العاشق الولهان #عنترة_بن_شداد ومحبوبتة #عبلة😅 في محافظة #عيون_الجواء في #القصيم ..طول عمرنا ندرس قصتهم بالمدراس والان اقف انا وصديقتي اللطيفة مشاعل الجلعود @m80h93 اماها ونلتقط صور للذكرى😍 pic.twitter.com/PJ19sobmpA — هيفاء الطويلعي (@hfteena) July 24, 2020

مشاعل وصديقتها ظهرتا تتبادلان الضحكات بملابس مثيرة تجسد جسمهما وغريبة على المجتمع السعودي المحافظ، ما فجر موجة انتقادات ضدهما.

وبدأت شهرة “الجلعود” العام الماضي عندما نشرت على حسابها في “سناب شات” مقطع فيديو تروي فيه كيف تجمهر حولها عشرات الشباب السعوديين، بهدف التواصل معها؛ نظرًا لأنها حسناء من وجهة نظرهم.

وذكرت الجلعود، أنها كانت في مطعم، وتجمهر عشرات الشباب السعوديين أمام الباب من أجل انتظارها للخروج، إلا أنها خرجت من الباب الخلفي؛ خوفًا من التحرش بها.

وبدا أن مشاعل الجلعود، كانت ترتدي بنطالًا ضيقًا وقميصًا يبرز مفاتن جسدها، فضلًا عن عدم ارتدائها العباءة أو الحجاب، وذلك بعد الانفتاح الكبير الذي شهدته السعودية.

وأوضحت الجلعود، أنها بادرت إلى ارتداء هذه الملابس؛ بناءً على حديث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقناة أمريكية، بأن للمرأة السعودية حرية اختيار ملابسها.