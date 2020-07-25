السعودية العنود العيسى تثير ضجة بعد الصور الفاضحة التي نشرها لها عشيقها السابق!

أثارت السعودية العنود العيسى مجدداً الجدل بسلسلةٍ من التغريدات نشرتها ووجهت فيها دعوتها للفتيات بعدم الثقة بالرجال العرب، ودعتهنّ إلى إقامة علاقة عاطفية -إن تمكّنّ- مع أجنبي.

ووصفت العنود العيسى في هجومها، العرب بأنهم “جرب” –على حدّ تعبيرها-، مستنكرة ما اعتبرته تدّخل الرجال في حياة الأنثى العربيّة .

زبدت الموقف الي صار يا بنات لا تثقون بالعرب العرب جرب اذا تقدرين تحبين لك اجنبي بتعرفين معنى الرجل صح موب واحد كنه جاره وماشين في حياتنا ويتدخلون فيها ومسوين مدركينها — العنود العيسى 🦋 (@Alanoudalissa7) July 25, 2020

وقالت في تغريدة أخرى: ” ولو كنتي تتحجبين قالو تغطي. ولو لابسه عبايه قالوا تحجبي ولو لابسه ضيق انتي (عاهرة) ولو تطلعين مفاتنك فانتي تطلعينها عشان تغرينه طويل العمر. كنه اكبر همك بالحياة انك تغرينه”.

ولو كنتي تتحجبين قالو تغطي ولو لابسه عبايه قالوا تحجبي ولو لابسه ضيق انتي بيييييتش ولو تطلعين مفاتنك فانتي تطلعينها عشان تغرينه طويل العمر كنه اكبر همك بالحياة انك تغرينه 😂 استغفر الله يا رب — العنود العيسى 🦋 (@Alanoudalissa7) July 25, 2020

وذكر أن معنى كلامها أنّ الفتاة العربية من المستحيل أن تُرضي أحداً لو عملت أيّ شيء، ووجهت كلامها لمتابعتها وقالت: “ريحي راسك ودورولكم اجانب احسن”.

معنى الكلام لو تسوين الي تسوينه مستحيل ترضين احد ف ريحي راسك ودورولكم اجانب احسن — العنود العيسى 🦋 (@Alanoudalissa7) July 25, 2020

وأضافت في تغريدةٍ أُخرى: “ايه نسيت.. واذا انتي تصورين جسمك خلاص تصيرين بنت ليل وقصص تطلع عنك ما تدرين من اي مخ خيالي طالعه وانتي متكيه بالبيت لحالك مع نفسك بس لانك تحطين صورك”.

ايه نسيت واذا انتي تصورين جسمك خلاص تصيرين بنت ليل وقصص تطلع عنك ما تدرين من اي مخ خيالي طالعه وانتي متكيه بالبيت لحالك مع نفسك بس لانك تحطين صورك 😂🤣 — العنود العيسى 🦋 (@Alanoudalissa7) July 25, 2020

وانتقدت العنود العيسى تفكير البعض في أنّ “البنت عار”، معتبرةً ذلك تخلفاً.

للحين تفكير ان البنت عار وش ذا التخلف لازم لتغطي ولا اطلع صوتي واطلع كلبه اقول السمع والطاعه ولا اطلع بتش — العنود العيسى 🦋 (@Alanoudalissa7) July 25, 2020

وعن الصور التي تنشرها لجسمها قالت العنود: ” ترا اصور جسمي لاني كنت دبا وجلست عشر سنين غيرت حياتي كلها وتعبت على جسمي وفرحانه فيه موب عشان اغريك انت وياه”.

ترا اصور جسمي لاني كنت دبا وجلست عشر سنين غيرت حياتي كلها وتعبت على جسمي وفرحانه فيه موب عشان اغريك انت وياه — العنود العيسى 🦋 (@Alanoudalissa7) July 25, 2020

وكانت السعودية العنود العيسى كشفت أن حبيبها وعشيقها السابق المدعو نايف ناصر العتيبي قام بابتزازها ونشر صورها في أوضاع مخلة معه بعد قطع علاقتها به.

ونشرت العنود العيسى تسجيلاً صوتياً عبر حسابها في “سناب شات” وهاجمت حبيبها السابق “نايف” بعد تعرضها للابتزاز.

وقالت العنود: “قاعد يبتزني بصور فولي نودز صور هو اللي صورني ياها وما حد عنده الصور هذه إلا هذا الشخص .. والناس الآن فجأة وأنا من زمان ما دخلت حسابي قاعدين يرسلولي الصور”.

ووصفت العنود حبيبها السابق، بأنه مريض نفسي .

السعودية عنود العيسى تتهم حبيبها وعشيقها السابق "نايف ناصر العتيبي " انه قام بابتزازها ونشر صورها في اوضاع مخله معه بعد قطع علاقتها معه #العنود_العيسي pic.twitter.com/DN8TQiUuwq — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) July 23, 2020

وعبر هاشتاغ “العنود العيسى” انتشر التسجيل الصوتي لها على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وتداول مغرّدون صورةً “نايف”، وبعضاً من الرسائل بينه وبين “العنود”، ومن ضمنها صورها الفاضحة .