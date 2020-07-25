أول ظهور للملك سلمان بعد عملية “المرارة” وقرار جديد خاص بنجله ولي العهد ينفذ في التو واللحظة

فيما يعد أول ظهور له بعد إجرائه عملية جراحية الأسبوع الماضي، أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتوجيه جديد إلى الجهات الحكومية السعودية.

وفي هذا السياق أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، مساء اليوم السبت، بأنه صدرت موافقة الملك سلمان على مقترح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.

توجيه الجهات الحكومية بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين في مقراتها الرسمية.https://t.co/9IpVBikz5k#واس pic.twitter.com/QnK2dKTuFM — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 25, 2020

الوكالة السعودية أوضحت في بيانها أنه تم التأكيد على جميع الجهات الحكومية السعودية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية، وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة، ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وجه، في وقت سابق، وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها، ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أجرى عملية جراحية لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح، حسبما ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، الخميس، الماضي.

وقال الديوان: “أجرى خادم الحرمين الشريفين عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح”.

وأضاف أن الملك سلمان “سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي”.