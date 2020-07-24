هكذا علّق باحث عُماني بارز على عفو السلطان هيثم بن طارق عن عددٍ من المعارضين وعودتهم للسلطنة

علّق الأكاديمي العُماني الباحث في شؤون الخليج والشرق الأوسط عبدالله باعبود، على عفو السلطان هيثم بن طارق على عددٍ من “المعارضين” العُمانيين المقيمين خارج السلطنة .

وقال “باعبود” في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن: “الدولة الراسخة الواثقة لاتحارب ولا تعادي أبناءها ولا تقيد حريتهم ولاتصادر فكرهم ولا تحمل ضدهم حقد أو ضغينة والقيادة الرشيدة والحكيمة تترفع وتتجاوز وتعفوا حتى عن من أساء. هذه عمان وهذه قيادتها”.

الدولة الراسخة الواثقة لاتحارب ولا تعادي أبناءها ولا تقيد حريتهم ولاتصادر فكرهم ولا تحمل ضدهم حقد أو ضغينة والقيادة الرشيدة والحكيمة تترفع وتتجاوز وتعفوا حتى عن من أساء. هذه #عمان وهذه قيادتها. — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) July 24, 2020

وكان السلطان هيثم بن طارق اصدر عفواً “ضمنياً” عن عدد من المعارضين المقيمين في لندن وفي بعض العواصم الغربية.

ولم يعلن الديوان السلطاني في عُمان صراحة قرار العفو عن معارضي الخارج حتى الساعة.

وكشف مراسل وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، الصحفي العماني تركي البلوشي، نبأ عفو السلطان هيثم بن طارق، بشأن المعارضين العمانيين.

ونقل “البلوشي” عن مصادر وصفها بـ”الخاصة”، أن “عفواً سامياً صدر من السلطان هيثم بن طارق عن عدد من العمانيين ممن حصلوا على حق اللجوء في بريطانيا”.

وأضاف مراسل وكالة “بلومبيرغ” أنه “تم إبلاغهم (المعارضون العمانيون) عن طريق سفارة عُمان في لندن؛ حيث تقوم السفارة حاليا بترتيب إجراءات عودتهم إلى السلطنة”.

ونشر المعارض العماني المقيم في الإمارات معاوية الرواحي، الخميس، مقطعا مصورا على حسابه بتويتر، بعنوان “عندما حان وقت السفر” يظهر فيه العلم العماني وحقيبة سفر جاهزة.

فيما نشر المعارض العماني المقيم في لندن سعيد جداد، مقطعا مصورًا عبر موقع يوتيوب، يعلن فيه مبايعة السلطان هيثم بن طارق على العهد والولاء والسمع والطاعة بعد إصدار عفو عنه.

وقال جداد إن “العفو السلطاني السامي أبلغني به سيادة السفير عبد الغزيز الهنائي (سفير عمان لدى بريطانيا). إن الوطن سيبقى هو الأب الرحوم والأم الرؤوم يضم أبناءه إلى حضنه دائما”.

ولاحقا نشر معاوية الرواحي، على حسابه بتويتر، صورة تجمعه بسعيد جداد على متن طائرة، ودٌون عليها عبارة: “مهما عتبوا عليك. وغضبوا منك. عمان وطنك وهي أولى بك من أي مدى وفضاء. لعمان حق علينا. وآن لنا أن نؤديه”.

ووصف متابعون قرار السلطان هيثم بن طارق بالعفو عن المعارضين العُمانيين المقيمين خارج السلطنة بـأنّه “ضربة معلّم”، وسحب للبساط من تحت أقدام دول وجهات تمولهم وتستغلهم لمهاجمة السلطنة والإساءة إليها .