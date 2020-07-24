قرار عاجل بإعادة رجل أمن ضمن الوفد المرافق لأمير الكويت صباح الأحمد في أمريكا .. هذا ما فعله وفجّر غضباً

أمر وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح بإعادة رجل أمن ضمن الوفد المرافق لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكيّة .

وقرر الوزير الصالح إحالة رجل الأمن المذكور للشؤون القانونية؛ بعد تصوير موكب لأمير ونشره في مواقع التواصل.

عاجل / وزير الداخلية أنس الصالح يأمر بإعادة رجل أمن ضمن الوفد المرافق لسمو الأمير.. وبإحالته للشؤون القانونية بعد تصوير موكب #سمو_الأمير ونشره في مواقع التواصل. pic.twitter.com/z1Q606WZ2c — المجلس (@Almajlliss) July 24, 2020

يأتي ذلك بعدما ردّ وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح الصباح على ما يتداول وينشر عن صحة الأمير، وتناقل صورة منسوبة الى الشيخ صباح الأحمد وهو على سرير الشفاء في أحد المستشفيات الأمريكية، مؤكداً عدم صحتها، وداعياً في ذات الوقت الى توخي الحذر فيما ينشر من اخبار وصور.

عاجل/ وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح الصباح: الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على انها صورة منسوبة الى سمو الامير «حفظة الله ورعاه» هي صورة «غير صحيحة» ويجب توخي الحذر فيما ينشر من اخبار وصور. pic.twitter.com/cALyrmCrBl — المجلس (@Almajlliss) July 24, 2020

وكان الديوان الأميري، قال في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، إن الشيخ صباح وصل إلى الولايات المتحدة وإنه “بحالة صحية مستقرة” وذلك لاستكمال العلاج.

وأوضح أن نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد، كان برفقة الأمير، فيما استقبله هناك سفير الكويت لدى الولايات المتحدة، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح.

وتأتي رحلة الصباح بعد إجراء عملية جراحية ناجحة، يوم الأحد الماضي، حيث نصح الفريق الطبي المعالج والمشرف على صحة الأمير باستكمال العلاج في أمريكا.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح قد أعلن، السبت الماضي، أن الشيخ صباح دخل المستشفى لإجراء “بعض الفحوصات الطبية”، كما أعلن عن صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا، ما أثار قلق الكويتيين بشأن وضع الأمير الصحي.

وفي اليوم التالي، أعلن الديوان عن إجراء عملية جراحية لأمير الكويت “تكللت بالتوفيق والنجاح”.