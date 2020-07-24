الأمطار تغمر الشوارع وتغرق السيارات في الطائف
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في عزّ الصيف .. مشاهد كارثية من مدينة الطائف “معبر الحجاج والمعتمرين الى مكة”!

كتب وطن
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تداول مغرّدون سعوديون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، ما وصفوها بالمشاهد الكارثية من مدينة الطائف بعد غرق شوارعها وغمر أحيائها بمياه الأمطار التي تراوحت شدّتها ما بين متوسطة إلى غزيرة.

وألقى سعوديون باللوم على فساد المسؤولين ومؤسسات الدولة، مطالبين بإعادة هيكلة تخطيط من قِبَل شركات اوروبية تعيد الطائف لمكانتها وجمالها. وفق تعبيرهم

وتساءل البعض عن غياب التصريف لمياه الأمطار التي أدّت الى غرق عدد كبير من السيارات، معتبرين أن هذه الأمطار أظهرت الحقيقة .

ووجه مغرّدون آخرون رسالةً إلى محافظ الطائف سعد الميموني، اتهموه فيها بالتقصير بحقّ المدينة منذ استلامه مهامه، وطالبوا بتغييره .

واستنكر آخرون ما وصلت إليه المدينة التي تعدّ معبر الحجاج والمعتمرين الى مكة، متسائلين: أين تذهب ميزانية الطائف!؟ .

ورصدت “وطن” عبر هاشتاغ () مشاهد صادمة لما تسببت به الأمطار؛ نتيجة عدم وجود تصريف مناسب لها .

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