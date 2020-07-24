في عزّ الصيف .. مشاهد كارثية من مدينة الطائف “معبر الحجاج والمعتمرين الى مكة”!

تداول مغرّدون سعوديون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، ما وصفوها بالمشاهد الكارثية من مدينة الطائف بعد غرق شوارعها وغمر أحيائها بمياه الأمطار التي تراوحت شدّتها ما بين متوسطة إلى غزيرة.

وألقى سعوديون باللوم على فساد المسؤولين ومؤسسات الدولة، مطالبين بإعادة هيكلة تخطيط من قِبَل شركات اوروبية تعيد الطائف لمكانتها وجمالها. وفق تعبيرهم

وتساءل البعض عن غياب التصريف لمياه الأمطار التي أدّت الى غرق عدد كبير من السيارات، معتبرين أن هذه الأمطار أظهرت الحقيقة .

ووجه مغرّدون آخرون رسالةً إلى محافظ الطائف سعد الميموني، اتهموه فيها بالتقصير بحقّ المدينة منذ استلامه مهامه، وطالبوا بتغييره .

واستنكر آخرون ما وصلت إليه المدينة التي تعدّ معبر الحجاج والمعتمرين الى مكة، متسائلين: أين تذهب ميزانية الطائف!؟ .

ورصدت “وطن” عبر هاشتاغ (#شوارع_الطايف_تغرق) مشاهد صادمة لما تسببت به الأمطار؛ نتيجة عدم وجود تصريف مناسب لها .

#شوارع_الطايف_تغرق ياساتر شارع معارض السيارات بطايف يغرق pic.twitter.com/HjA9RhNVYl — شبابي ملكي (@tR4mRU5TUPXzIjD) July 24, 2020

#شوارع_الطايف_تغرق مين المسؤل عن تدهور مدينة بحجم ومكانة الطايف ومعبر الحجاج والمعتمرين الى مكة والله المناظر الي راح احطها ولاتصدق انك في بلد نفطي ومن اقوى الاقتصاد اين تذهب ميزانية الطايف انقذوا الطايف من عبث العابثين وتخطيط البنغاله الطايف تحتاج شركات اوربيه تعيد تخطيطها pic.twitter.com/dvmlJoy2c8 — نجلاء 🇸🇦💕 (@sdd9048) July 24, 2020

محافظ الطائف / سعد الميموني ماهو العمل اللذي قدمته منذ استلامك المسئولية إلا الان ؟ نطالب بصاحب سمو من الاسرة المالكة يكون مسئول عن الطائف ويلبي احتياجات المنطقة والاهالي #شوارع_الطايف_تغرق pic.twitter.com/MPpRPMbJWr — عبدالله العتيبي (@althobaity_2012) July 24, 2020

#شوارع_الطايف_تغرق الطايف تحتاج اعادة هيكله واعادة تخطيط من شركات اوربيه تعيد الطايف لمكانتها وجمالها انقذوا الطايف من الجبرين وعبث العابثين pic.twitter.com/iNDRmfe2DZ — نجلاء 🇸🇦💕 (@sdd9048) July 24, 2020

ليش تلقحون السحب وليه تصلون استسقاء اذا آل سعود ما وفروا لكم بنية تحتية؟

اعتقد انكم تلقون بأيديكم للتهلكة #شوارع_الطايف_تغرق pic.twitter.com/wBsGdLGkmk — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 24, 2020