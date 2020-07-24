فيديو أشعل الكويت .. هذه قصة المبالغ المالية الضخمة مع شخص يقود سيارة لوزارة الخارجية!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه شخص یعرض مبالغ نقدیة، مستغلا سیارة یظھر عليها ملصق باسم وزارة الخارجية الكويتية.

#فيديو | «الخارجية»: لا علاقة لنا بما يُتداول عن شخص يعرض مبالغ نقدية مستغلاً سيارة للوزارة



• الأموال المُتداولة.. «مبالغ خاصة» قد تخص أحد منتسبينا ولا علاقة للوزارة بها



• حساباتنا في #بنك_الكويت_المركزي فقط.. ولا حسابات لدينا في البنوك التجارية pic.twitter.com/08t159taI8 — نبأ الكويتية (@nabaakw) July 24, 2020

الفيديو المتداول أثار ضجةً واسعةً، ودفع الخارجية الكويتية للردّ .

وقال مصدر في الخارجية، إن الأموال الظاهرة في الفيديو مسحوبة من أحد البنوك التجاریة كما ھو مثبت علیھا، وهو ما يعني أنها مبالغ قد تخص أحد منتسبي الوزارة ولا علاقة لوزارة الخارجیة وحساباتھا بھا.

وأكد المصدر أن حسابات الخارجیة هي في بنك الكویت المركزي فقط، ولیس لھا أي حسابات في البنوك التجاریة، وذلك التزاما بتوجیھات وزارة المالية، إذ یتم الصرف منھا وفق ضوابط وموافقات مسبقة من الجھات الرقابیة في الدولة.

وأضاف المصدر أن الوزارة باشرت البحث والتحقیق بعد إطلاعها على الفيديو . بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا)