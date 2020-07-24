شخص يعرض مبالغ نقدية مستغلاً سيارة لوزارة الخارجية الكويتية
شخص يعرض مبالغ نقدية مستغلاً سيارة لوزارة الخارجية الكويتية
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فيديو أشعل الكويت .. هذه قصة المبالغ المالية الضخمة مع شخص يقود سيارة لوزارة الخارجية!

كتب وطن
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه شخص یعرض مبالغ نقدیة، مستغلا سیارة یظھر عليها ملصق باسم وزارة .

الفيديو المتداول أثار ضجةً واسعةً، ودفع الخارجية الكويتية للردّ .

وقال مصدر في الخارجية، إن الأموال الظاهرة في الفيديو مسحوبة من أحد البنوك التجاریة كما ھو مثبت علیھا، وهو ما يعني أنها مبالغ قد تخص أحد منتسبي الوزارة ولا علاقة لوزارة الخارجیة وحساباتھا بھا.

وأكد المصدر أن حسابات الخارجیة هي في بنك الكویت المركزي فقط، ولیس لھا أي حسابات في البنوك التجاریة، وذلك التزاما بتوجیھات وزارة المالية، إذ یتم الصرف منھا وفق ضوابط وموافقات مسبقة من الجھات الرقابیة في الدولة.

وأضاف المصدر أن الوزارة باشرت البحث والتحقیق بعد إطلاعها على الفيديو . بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

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