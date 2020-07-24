“غير ذلك لا يكون إلا إفساداً فوق إفساد” .. تغريدة مثيرة نشرها نجل أمير الكويت عن الحرب على الفاسدين

شن نجل أمير الكويت ناصر صباح الأحمد الصباح هجوماً قوياً على فساد المسؤولين في بلاده، مشدداً على ضرورة البدء بمحاربة الفساد في الدولة وتطهير مؤسساتها من الفاسدين.

وقال الصباح، في تغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “محاربة الفساد معركة تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من فاسديها ومن ارتبط بهم دون تمييز، خصوصاً في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فلا تنمية ولا عدالة في الدولة بوجود الفاسدين في مؤسساتها”.

وأضاف الصباح: “غير ذلك لا يكون إلا إفساد فوق إفساد، وما نراه أقل مما نتمناه”.

محاربة الفساد معركة تبدأ بتطهير مؤسسات الدولة من فاسديها ومن ارتبط بهم دون تمييز. خصوصاً في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فلا تنمية ولا عدالة في الدولة بوجود الفاسدين في مؤسساتها.

وغير ذلك لايكون إلا إفساد فوق إفساد.

وما نراه أقل مما نتمناه. — ناصر صباح الأحمد الصباح (@nsaalsabah) July 23, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة نجل أمير الكويت، مطالبين بالعمل السريع والجاد من أجل محاربة الفساد في الكويت والنهوض بالدولة.

افضل مدخل لمحاربة الفساد التطبيق السليم بمباديء وقيم الحوكمة في مؤسسات الدولة والتي تنطوي على المحاسبة والنزاهة والمسؤولية والعدالة — د. أماني بورسلي (@ABouresli) July 23, 2020

يسعد مسائك

داروا أعمالكم بالكتمان

النبي محمد (ص)

بهذا الوقت العصيب والكويت على مفترق الطرق وانت تعلم وضع الديره

اتمنى ان تكون الرساله وصلت — Mohammad al'blushi (@TLHYHMP1bkNHGj8) July 23, 2020

كثيرون هم الفاسدين في شتى القطاعات والمجالات ..



أصلحوا شأن الإنسان "الكويتي البدون " الذي يعيش بينكم دون حقوق ومطالب فقط بواجبات وهو خارج نطاق العقد الإجتماعي بسبب العزل القائم عليهم منذ زمن ..#الكويتيين_البدون #محاربة_الفساد — خليفه العنزي (@SaDSTorry) July 23, 2020

الشعب ينتظر هذي اللحظة .. — المحامية دلال الملا (@dalallawyer2012) July 23, 2020

لاتأخذكم رأفة بالفاسدين

مهما كانت الاسامي والمناصب — Eid alfadhly (@Kuwaitonly_1) July 23, 2020

على ايدك وكلنا نعاونك💔مايصير چذي يأسنا وفقدنا الثقه بتطبيق القانون! الحين من نشوف احد غلطان نشوف اسمه ومنو ظهره ولا شعورياً قمنا نقول ماراح يصير له شي😏 قمنا نراهن على تطبيق القانون! ليش وصلنا لهالشي!؟ نبي الكويت ترجع قويه ، رجال الداخلية وقانونها لهم هيبة نبي نرجع دانة الخليج🥺 — sar3oofa (@sar3oofa) July 23, 2020

اللهجة الصارمة والواضحة في محاربة الفساد والفاسدين والمفسدين أمر جيد ، لكن أي دعوى لمحاربة الفساد والتغيير نحو الأفضل تخلو من الإصلاح السياسي الحقيقي تعتبر دعوى ناقصة. — طارق المطيري (@al_tariq2009) July 23, 2020

وفي وقت سابق، كشفت التحقيقات مع المتهمين بقضية غسيل الأموال في الكويت عن مفاجأة بشأن مصدر هذه الأموال وقيمتها، حيث اعترف المتهمون أن جزءاً كبيراً منها يعود للتجارة بالخمور وتهريبها إلى داخل الدولة.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، أن التحقيقات أكدت أن تجارة الخمور في البلاد، رغم تجريمها والجهود المكثفة لمحاصرتها، لا تزال رائجة، مشيرة إلى أن ضبطيات الأجهزة الأمنية للخمور المستوردة في المنافذ وداخل البلاد قُدرت قيمتها بنحو 150 مليون دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر مطلعة أن التجار والمهربين محترفون في تسييل حصيلة الخمور عبر ترويجها بواسطة وسطاء لهم في السوق المحلي، ثم يعملون على غسل الأموال الطائلة التي يتحصلون عليها عبر المشاهير بفواتير إعلانية وهمية.

المصادر كشفت أيضا أن المضبوطات التي يُعلن عنها تقدر بنحو 50 في المئة فقط من الكميات التي يتمكن المهربون من إدخالها البلاد.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار الخمور داخل الكويت بشكل خيالي مقارنة بالدول المجاورة، حيث تباع نقدا بأسعار تتراوح ما بين الـ ٧٠ والـ ١٢٠ ديناراً، ما جعل البلاد مطمعاً وهدفاً للتجار والمهربين، والناشطين في عمليات غسل الأموال.

هذا وأحالت النيابة العامة ملف مشاهير السوشال ميديا إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم، بعد انتهائها من سماع أقوال مسؤولي وحدة التحريات المالية في البلاغات العشرة المقامة ضد هؤلاء المشاهير، بتهمة غسيل الأموال.

وكانت النيابة العامة قد أكدت وجود شبهات مالية في مصدر تلك الأموال وحقيقتها، إلى جانب تضخم حسابات بعض المشاهير وأملاكهم، وخصوصًا في مجال السيارات والعقارات.