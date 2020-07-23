6 أشهر ولم يخرجوا من السفينة .. أردنيون عالقون في عرض البحر وهذا ما بعثوه للسلطات الأردنية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديث بحّار أردني عالق في عرض البحر منذ شهور طويلة، بسبب وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

وقال البحار الشاب في مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”:عملتوا منصة عشان المغتربين يرجعوا، كيف نحط مكان الإقامة و إحنا بنص البحر، مش قادرين نعبي (نضع) استبيان على المنصة، ما عنا إجابة لأسئلة المنصة”.

بحارة أردنيين عالقين في البحر والحكومة لا حياة لمن تنادي!#الأردن pic.twitter.com/iOFzIbBxC3 — General Inspector (@GeneralInspect2) July 22, 2020

وتابع الشاب الأردني بأن جميع زملاءه من الجنسيات الأخرى اكملوا عقودهم وعادوا لمنازلهم إلا الأردنيي.

وأضاف أن معظم دول العالم عملت استثناء للبحارة، وجميع الدول التي يذهب إليها في أوروبا وآسيا، ليس لديها مشكلة في ان يتعاملوا معهم.

وزاد بأنه لا يوجد أي فرصة لهم كبحارة أردنيين للعودة الآن، وأن المشكلة ليست له لوحده، وأن له زملاء أيضاً يعانون من نفس الأمر.

وأضاف: “إحنا كليا برا الحسابات، تواصلنا مع سفارات الدول اللي بنكون فيها مش عارفين عنا شي، مش قادرين يساعدونا، من شهر يناير وإحنا بنلف بالسفينة وما عنا مجال نطلع برا، وحياتنا كلها على السفينة، فبتمنى تحطونا بحساباتكم أو تعرفوا عنا شي”.

وتسبب حديث البحار الأردني بموجة من ردود الأفعال من قبل النشطاء والمغردين عبر تويتر، والذين عبّروا عن استيائهم لما وصلت له الأمور مع هؤلاء البحارة، مطالبين الحكومة الأردنية بسرعة التجاوب مع مناشدتهم.

مقولة ((الانسان اغلى ما نملك)) ايش صار فيها؟؟ الاردني اصبح مشرد مو عارف يرجع لبلده — Afaf (@Afaf77247754) July 22, 2020

لازم نطلع هاشتاج البحارة الاردنية — Anas Abuawad (@aabuawad97) July 22, 2020

ونشر أحد الحسابات مقطع الفيديو ذلك وعلق عليه قائلاً: “بحارة أردنيون عالقون في البحر والحكومة لا حياة لمن تنادي”.

وعلقت إحدى المغردات على المقطع وقالت: “أقسم بالله الواحد بدو يطق، الدول العربية ذبحتنا أنا زوجي مريض سرطان ومو عارف ينزل الأردن، مو عارفين شو نعمل”.

اقسم بالله الواحد بده يطق .. الدول العربيه دبحتنا انا زوجي مريض سرطان ومو عارف ينزل الاردن 👎 مو عارفين ايش نعمل 😢 — Baskoota (@baskootaa28) July 22, 2020

وشهدت المملكة الأردنية منذ بداية جائحة كورونا “كوفيد19” حالة من الإغلاق وحظر التجول ومنع العمل في المطارات والأماكن العامة، ضمن جملة إجراءات احترازية اتبعتها السلطات الأردنية لمجابهة خطر انتشار الفيروس، الذي نجحت بالسيطرة عليه في عديد من المحافظات الأردنية، معلنة انتهاء حالة حظر التجول فيها.