“كيدهن عظيم”.. هيفاء وهبي تنتقم من مدير أعمالها شر انتقام بعد افتضاح علاقتهما السرية وكشفه تفاصيل محرجة

نجحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في الانتقام من مدير أعمالها السابق محمد وزيري شر انتقام بعد افتضاح أمر علاقتهما السرية وزعم وزيري أنهما تزوجا عرفيا.

وبعد معركة قضائية طويلة بينهما قررت نيابة قسم ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة شمال مصر حبس محمد وزيري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة السرقة والنصب.

وفي هذا السياق قال ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي، إن المنتج وزيري حضر برفقة محاميه الخاص في القضية “سهاد إمام”، مؤكدًا أن قرار حبسه جاء بعد ثبوت كافة الأدلة على سرقته أموال خاصة من موكلته تقدر بملايين الجنيهات.

ويشار إلى أنه قبل فترة وجهت هيفاء نداء إلى وزارة العدل المصرية بشأن ما أسمته بـ“التعنت“ ضدها من أحد ضباط الشرطة، الذي رفض إثبات حالة قيام مدير أعمالها السابق محمد وزيري باقتحام الفيلا الخاصة بها في مصر.

وسبق وقررت هيفاء تحرير محضر ضد وزيري تتهمه فيه بسرقتها والاستيلاء على مبلغ يصل إلى مليون دولار، بحكم التوكيل الذي بحوزته للتصرّف في التعاقدات الخاصة بحفلاتها الغنائية وأعمالها الفنية، نظرا لوجودها المستمرّ في لبنان ولثقتها به في إدارة أعمالها.

ويتولى المحامي ياسر قنطوش، مهمة الدفاع عن الفنانة هيفاء وهبي، الذي أكد في البلاغ المقدم ضد وزيري، أن موكلته هيفاء كانت وكلت الأخير بأن ينوب عنها فيما يتعلق بالتفاوض بشأن حفلاتها وأفلامها وأعمالها التلفزيونية والدعائية وتوقيع العقود الخاصة وقبض بدلاتها وتقديم الإيصالات الناتجة عن ذلك.

وأضاف أن المدعي عليه كان يقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات ويتولى تسلم البدلات المادية المتفق عليها مع المنتجين والمتعهدين وكان يقوم أيضًا بإيداعها في المصرف في حساب خاص.

واستولى “وزيري” بحسب محامي هيفاء على تلك المبالغ بعدما كان يتقاضاها من المنتجين، ورأى في شكواه أنه خائن للأمانة وأنه استغل التوكيل المحرر له رغم أنه كان يتقاضى أجرًا مقابل عمله كمدير لأعمال الفنانة.

وعمل محمد وزيري لسنوات طويلة كمدير أعمال هيفاء وهبي، ومنذ عامين شارك بدور في مسلسلها “لعنة كارما”، حيث جسد شخصية شقيقها الذي لا يعرف عن الروابط العائلية بينهما، في حين تؤدي هيفاء دور المحتالة التي ترغب في استعادة حقها المالي من والدها، كما أنتج لها محمد فيلم “أشباح أوروبا” كأول تجربة له بالإنتاج في 2019.