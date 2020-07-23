“ذيل الفار يُهاجم قطر”.. مغردون يتصدون لكاتب سعودي هاجم الدوحة وقدم معلومات مغلوطة عنها!

تصدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتغريدة مُسيئة نشرها الكاتب السعودي المقرب من البلاط الملكي محمد آل شيخ، هاجم فيها قطر، موجهاً انتقادات حادة للدوحة وحكامها عبر فيها عن كرهه لقطر.

آل شيخ قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “سألني لماذا تكرهون قطر؟، قلت: قطر دوبلة مفبركة، فبركها الانجليز، وهي دويلة بلا تاريخ ولا تراث بل ولا لهجة تميزها، فهم يتحدثون بلهجة اهل الاحساء الذين كانوا جزءاً منها”.

وأضاف آل شيخ: “مع كل دلك يتصرفون وكأن دويلتهم دولة ضاربة في التاريخ، فيتخذون من اذية الآخرين سبباً ليكون لهم حضور وقيمة”.

سألني : لماذا تكرهون قطر ؟.. قلت : قطر دوبلة مفبركة، فبركها الانجليز، وهي دويلة بلا تاريخ ولاتراث بل ولا لهجة تميزها، فهم يتحدثون بلهجة اهل الاحساء الذين كانوا جزءاً منها، ومع كل دلك يتصرفون وكإن دويلتهم دولة ضاربة في التاريخ، فيتخذون من اذية الآخرين سبباً ليكون لهم حضور وقيمة . — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) July 23, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على التغريدة البذيئة موجهين اتهامات للكاتب السعودي، ومعتبرين أن هجومه على قطر يأتي في إطار تعليمات موجهة له لحرف النظر عن فشل النظامين السعودي والإماراتي وأزماتهما المتلاحقة.

محد زبّن معزبك ابو عبدالعزيز من ابن رشيد الا قطر ياذيل الفار — Ali-almansoori (@Alialma41351052) July 23, 2020

هههههههههههه ضحكتاني…. اذا على الانجليز بسيطة…. فالانجليز هم من أسس مملكة الموسوس 😁 وباعتراف طلال بن عبدالعزيز كان اباه يتقاضى راتبا شهريا مقداره ٥٠٠٠ جنيه إسترليني ذهبي في ذلك الوقت وهم من دعموه بالمال والسلاح ووضعو في طريقه كل المستشارين العرب الذين وجهوه كما تريد بريطانيا — qasem (@qasem43) July 23, 2020

كل ما يسمي بدول الخليج فبركها الانجليز واولها السعوديه — ahmed khalil (@mohannad2321) July 23, 2020

كل الخليج دويلات مفبركة

لكن أكثرها فبركة هو الكيان المرخاني والكيان الخماراتي والكيان الكويتي

على الأقل قطر شبه جزيرة لها حدود طبيعية بخلاف حدودكم اللي رسمها بيرسي كوكس وتشرتشل

ولا تنسى حازوقة وينستون لما رسم الحدود السعودية الأردنية وهو سكران pic.twitter.com/VhnSRvKoST — خير الدين بربروسا (@victoria_son) July 23, 2020

هذي هي مشكلة محمد آل السيخ 👇😜 pic.twitter.com/azhoYjL6Dt — الكويت الحبيبه (@dior_kwt_) July 23, 2020

او سالت راع في اقصى ادنى الارض عن قطر لعرفها وأشاد بها .اما انتم ايها الاقزام الكل يحتقركم لانكم مجرد بقرة حلوب للغرب . — حسين (@cr13yu16rFg1XRd) July 23, 2020

الجدير ذكره، أن الكاتب السعودي اعتاد على مهاجمة قطر، وذلك منذ الحصار المفروض عليها منتصف عام 2017، على الرغم من انتصار قطر على الحصار الخليجي وتحقيقها نجاحات غير مسبوقة في شتى المجالات.