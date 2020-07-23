“ذيل الفار يُهاجم قطر”.. مغردون يتصدون لكاتب سعودي هاجم الدوحة وقدم معلومات مغلوطة عنها!
تصدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتغريدة مُسيئة نشرها الكاتب السعودي المقرب من البلاط الملكي محمد آل شيخ، هاجم فيها قطر، موجهاً انتقادات حادة للدوحة وحكامها عبر فيها عن كرهه لقطر.
آل شيخ قال في تغريدة رصدتها “وطن”: “سألني لماذا تكرهون قطر؟، قلت: قطر دوبلة مفبركة، فبركها الانجليز، وهي دويلة بلا تاريخ ولا تراث بل ولا لهجة تميزها، فهم يتحدثون بلهجة اهل الاحساء الذين كانوا جزءاً منها”.
وأضاف آل شيخ: “مع كل دلك يتصرفون وكأن دويلتهم دولة ضاربة في التاريخ، فيتخذون من اذية الآخرين سبباً ليكون لهم حضور وقيمة”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على التغريدة البذيئة موجهين اتهامات للكاتب السعودي، ومعتبرين أن هجومه على قطر يأتي في إطار تعليمات موجهة له لحرف النظر عن فشل النظامين السعودي والإماراتي وأزماتهما المتلاحقة.
الجدير ذكره، أن الكاتب السعودي اعتاد على مهاجمة قطر، وذلك منذ الحصار المفروض عليها منتصف عام 2017، على الرغم من انتصار قطر على الحصار الخليجي وتحقيقها نجاحات غير مسبوقة في شتى المجالات.