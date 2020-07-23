أين شرطة الكويت؟.. “فيديو” كارثي من منطقة حولي وما حدث شغل “مافيا” وعصابات!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة عقب تداول مقطعا مصورا، أظهر اعتداء وحشي على مواطن كويتي في منطقة حولي جهارا نهارا أمام المارة وكأنه شغل “مافيا” وسط غياب أمني أثار جدلا واسعا.

وأظهر المقطع الصادم اعتداء مجموعة من الأشخاص في الكويت على شاب في الشارع بطريقة وحشية، ما تسبب له في إصابات بالغة وتم إجراء عملية جراحية له بعد نقله للمستشفى.

منقول ⁉️‼️

هل هذا في الكويت ⁉️‼️

تعرض مواطن كويتي م 1991 يوم الامس للاعتداء بالضرب من قبل أشخاص مجهولين في منطقه حولي ( النقره سابقا)‼️

الله المستعان ويحفظ الكويت واهلها@CGCKuwait @Moi_kuw @KuwaitiCM pic.twitter.com/x1tHbTnjHy — نرمين الحوطي🇰🇼 (@Ice_dream_1988) July 21, 2020

النشطاء لفتوا إلى أن الاعتداء وقع في منطقة حولي حيث تجمع مجموعة من الأشخاص حول الشاب الكويتي وأبرحوه ضربا، بينما كان بعض المارة يحاولون الفصل بينهم.

وتسبب المقطع موجة غضب كبيرة بين الكويتيين الذين تسائلوا عن دور الشرطة، وطالبوا السلطات بسرعة القبض على الجناة وكشف سبب الاعتداء، خاصة أنه تم تصوير اللوحات المعدنية لسيارة المعتدين بوضوح، ما يجعل الوصول إلى الجناة سهلا.

والشاب الكويتي المعتدى عليه ـ بحسب وسائل إعلام ـ تم استقباله في مستشفى العدان بعد هروب المتهمين، وأجريت له هناك عملية جراحية، كما سجلت القضية في مخفر النقرة كجناية.