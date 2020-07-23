مستشار ابن زايد “شد شعره” بعد تهنئة نتنياهو للإمارات.. هكذا أحرجه مغرد عُماني وذكره بالعلاقات السرية!

أحرج مغرد عُماني شهير، مستشار ولي عهد أبوظبي، الأكاديمي عبدالخالق عبدالله، بعدما أبدى الاخير رفضه تهنئة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإمارات بشأن إطلاق “مسبار الأمل” لكوكب المريخ.

مستشار ابن زايد، كتب في تغريدة رد فيها على نتنياهو قائلاً: “تهنئة إسرائيلية خبيثة والإمارات في غنى عنها، لقد سبقكم العرب إلى كوكب المريخ، فاذهب أنت وتغريدتك إلى الجحيم”.

تهنئة إسرائيلية خبيثة والامارات في غنى عنها. لقد سبقكم العرب إلى كوكب المريخ، فاذهب أنت وتغريدتك إلى الجحيم. pic.twitter.com/vN5U623x6Y — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 21, 2020

المُغرد العُماني أبو مستهيل، رد على تغريدة الكاتب الإماراتي قائلاً: “تغضب يا عبدالخالق من تهنئة نتانياهو لكم (بدفع فاتورة المسبار)، ولا تغضب من تدريب طياريكم مع سلاح جو ننانياهو، وشراءكم بالمليارات أسلحة إسرائيلية وتمويلكم مشروع نقل غاز إسرائيل وإرسال أدوية للصهاينه وتحويل الهلال الأحمر جواسيس للإسرائيليين ضد غزه (يا رجال بلاش تمثّل وتعمل نفسك وحش)”.

تغضب يا عبدالخالق من تهنئة نتانياهو لكم (بدفع فاتورة المسبار)

ولا تغضب من تدريب طياريكم مع سلاح جو ننانياهو

وشراءكم بالمليارات أسلحة إسرائيلية

وتمويلكم مشروع نقل غاز إسرائيل

وإرسال أدوية للصهاينه

وتحويل الهلال الأحمر جواسيس للإسرائيليين ضد غزه

(يا رجال بلاش تمثّل وتعمل نفسك وحش) https://t.co/qUXV3FLq7L — أبو مستهيل (@abu_musthil) July 23, 2020

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة أبو مستهيل، معتبرين أنه مسح الأرض بالتائهين فيها والذين كشفت مؤخراً علاقاتهم السرية بالحكومة الإسرائيلية.

انها فرحة عبدالخالق عبدالله المبطنة بتهنئة نتنياهو – هذا هو القصد في تغريدته — بن سليمان 🇴🇲 (@binssuliman) July 23, 2020

اجلد — متعت الحياة (@Omanlad) July 23, 2020

أي غضب ..؟. الوفود الاسرائيليلة رايحة رادة على الإمارات .. والعالم كله يعرف الا انتوا



هناك فرق في الأهداف زيارة نتنياهو وقبلها زيارة عباس من أجل القضية الفلسطينية تنظروا للأمر من وجهة نظر نفوسكم المريضة رغم التوضيحات الرسمية



وزياراتكم من أجل مصلحة الكيان الصهيوني — Maryam (@Shamaa08129328) July 23, 2020

هم مزبلة التاريخ وعار يلحقهم طول العمر مجرد أعداء للعرب والمسلمين هم من اهل النفاق ومن اهل مسيلمه الكذاب — شبيب الحوسني 84 (@AlhosniShabib) July 23, 2020

وفي وقت سابق، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإمارات بإطلاق مسبار الأمل، والذي شارك فيه أبوظبي عبر دفع الفاتورة فقط، قائلاً في تغريدة له: “ألف مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق #مسبار_الأمل نحو المريخ”.

ألف مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق #مسبار_الأمل نحو المريخ. هذا هو إنجاز تكنولوجي وعلمي هام ومثير للانطباع. ربما يأتي يوم سيتم فيه إطلاق رواد فضاء من إسرائيل والإمارات سويةً إلى الفضاء…



وحتى حلول هذا اليوم, كل الاحترام! pic.twitter.com/AEa1SKHB9a — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 20, 2020

وأضاف نتنياهو: “هذا هو إنجاز تكنولوجي وعلمي هام ومثير للانطباع. ربما يأتي يوم سيتم فيه إطلاق رواد فضاء من إسرائيل والإمارات سويةً إلى الفضاء، وحتى حلول هذا اليوم, كل الاحترام!”.

وفي وقت سابق، أطلقت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، “مسبار الأمل” في رحلته إلى المريخ، والذي أعلنت عنه عام 2014، زاعمةً أن المشروع لاستكشاف المريخ وتطوير أول مسبار عربي لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وحسب مزاعم الإمارات، فإن المسبار يقدم أول دراسة شاملة عن مناخ كوكب المريخ، وطبقات غلافه الجوي المختلفة، في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية واحدة.

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ في فبراير عام 2021، وهو العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عاما على تأسيسها، وستكون مهمة الأمل الناجحة خطوة كبيرة للاقتصاد المعتمد على النفط، والذي يسعى إلى مستقبل في الفضاء.

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