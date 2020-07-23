“شاهد” عشيق السعودية العنود العيسى يفضحها وينشر صورها بأوضاع مخلة!

كشفت السعودية العنود العيسى أن حبيبها وعشيقها السابق المدعو نايف ناصر العتيبي قام بابتزازها ونشر صورها في أوضاع مخلة معه بعد قطع علاقتها به.

ونشرت العنود العيسى تسجيلاً صوتياً عبر حسابها في “سناب شات” وهاجمت حبيبها السابق “نايف” بعد تعرضها للابتزاز.

وقالت العنود: “قاعد يبتزني بصور فولي نودز صور هو اللي صورني ياها وما حد عنده الصور هذه إلا هذا الشخص .. والناس الآن فجأة وأنا من زمان ما دخلت حسابي قاعدين يرسلولي الصور”.

ووصفت العنود حبيبها السابق، بأنه مريض نفسي .

السعودية عنود العيسى تتهم حبيبها وعشيقها السابق "نايف ناصر العتيبي " انه قام بابتزازها ونشر صورها في اوضاع مخله معه بعد قطع علاقتها معه #العنود_العيسي pic.twitter.com/DN8TQiUuwq — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) July 23, 2020

وعبر هاشتاغ “العنود العيسى” انتشر التسجيل الصوتي لها على نطاقٍ واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وتداول مغرّدون صورةً “نايف”، وبعضاً من الرسائل بينه وبين “العنود”، ومن ضمنها صورها الفاضحة .

#العنود_العيسى @Alanoudalissa7

صدق من قال حظ الملايح في الأرض طايح😅💔

وله عين يبتزها بعد😭 pic.twitter.com/S844XQMpoe — ms. demon hunter (@msdemonhunter) July 23, 2020

اسمه نايف ناصر العتيبي يبتز العنود بصورها وذي صورته حرام استروا عليه

#العنود_العيسى pic.twitter.com/K4792YZLiG — Jana (@cruvrv) July 23, 2020

شكلها مسحوره ولا كيف تخاوي ذا يعني استغفرالله لا وجه ولا اخلاق يع🙂 #العنود_العيسي pic.twitter.com/MvE6UgGh7p — 87 (@xt8tv) July 23, 2020

يذكر أنّ العنود العيسى نشرت فيديو روت فيه قصة اغتصابها على يد ابن شقيقته.