بعد إبعاده إلى إيران .. “شهاب ملح الانستغرام” ينفّذ تهديد ويفضح الدكتورة خلود وزوجها الأردني!

نفذ نجم السوشيال ميديا الإيراني، شهاب مرتضى غفوري، الملقب بـ”شهاب ملح الانستغرام”، وعده بالكشف عن فضائح بحوزته لبعض المشاهير في الكويت وذلك بعد حبسه وترحيله إلى بلاده من قبل السلطات الأمنية في الكويت.

وخرج “شهاب” بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، ألمح خلاله إلى تورط نجمة السوشيال ميديا الكويتية الدكتورة خلود، وزوجها الأردني أمين، في فضيحة غسيل الأموال، وفضائح أخرى.

ورغم أن شهاب قام بحذف الفيديو، بعد تهديد أمين وخلود، إلا أنه أصبح متداولاً، ويقول فيه موجهاً كلامه لأمين:”لماذا تعزم أصدقائك في شاليه، وتكون زوجتك موجودة؟ لماذا تتصور من ناحية واحدة فقط وتحرص ألا تظهر الناحية الأخرى؟”.

وتابع شهاب: “ولماذا حين تذهب إلى اليخت، تأخذ لقطة سريعة وتحط استغفر الله أمور غير قانونية، وخمر وثلاث بنات، وحين تتصل بك زوجتك، تُخبرها أنك مع أصدقائك، والفتيات حولك يلتقطن الصور، كنت أعلم”.

شهاب يتهم خلود وامين بغسيل الاموال مع عدم ذكر الشخصية المسئولة عن غسيل الاموال ويتهم امين بكذبه على متابعين والمعلنين بمشاهدات وهمية pic.twitter.com/V61gDJmoKF — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) July 23, 2020

واستمر شهاب في سرد الفضائح: “لماذا حين أذهب لعمل إعلان مع فتاة، تتصل بي وتطلب مني رؤيتها ورقمها، ولدي تسجيل صوتي بذلك، ولكن سيكون هناك طلاق إذا نشرته، وكل ما أتيت لمنزلكم لا تقدمون لي القهوة والماء، فقط شيشة رغم أنني لا أتناولها”.

وألمح شهاب إلى تورط أمين وخلود في غسيل الأموال، قائلاً: “اتفقت مع زوجتك على الاختفاء شهرين دون أنشطة، لأن العين علينا، لماذا لم تقف معي؟ وقفت معك كثيراً بعدما توسلت إلي بأن أحضر لك إعلان، رغم أن صاحب المطعم لا يريدك، لأنه لا يوجد مردود من وراء إعلانك، لأن متابعينك وهميين وأعلم من يقف وراءه”.

شهاب ملح الانستقرام يفجر مفاجاة من العيار الثقيل "ويقوم بفضح امين وخلود عبر السناب ويقوم بحذف الفيديوهات بعد تهديد من امين وخلود #يتبع pic.twitter.com/OECatJU18B — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) July 23, 2020

وتصدر هاشتاج #شهاب-ملح_الانستغرام الترند عبر “تويتر” بعد توعده بنشر فضائح المشاهير والكشف عن الكثير من الفضائح والمعلومات التي بحوزته، كما لوحظ زيادة عدد المتابعين له بمواقع التواصل بعد القبض عليه وترحيله.

وقال شهاب إنه لديه صور وفيديوهات تثبت كلامه وسوف ينشر فضائح وأفعال غير لائقة لهؤلاء المشاهير.

ويبدو أن شهاب أقدم على هذه الخطوة خصوصا مع شعوره بعدم الملاحقة القانونية لما قد ينشره كونه متواجد خارج الكويت حاليًا.

وأكد شهاب لمتابعيه أنه سيستمر في التواصل معهم ونشر فيديوهات لتسليتهم، لكنها ستكون مقاطع يستفيدون منها، وختم: “سأستمر وسأقدم موهبتي وأسليكم وأنزل فيديوهات، لأنني تعودت عليكم، ولكن فراق والدتي كسرني”.

وكان مصدراً أمنياً من الداخلية الكويتية، قد أكد أن”شهاب” أحيل الى التحقيق وتقرر احتجازه في النظارة، تمهيدا لإبعاده عن البلاد للصالح العام، وذلك بعد تداول فيديو خادش للحياء عبر”سناب شات”.

ويُطلق “غفوري” على نفسه “شهاب فخر الكويت” ولديه متابعة واسعة على سناب شات .