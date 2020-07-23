بائع في دبي “غلب الشيطان” وهكذا تلصص على زميلاته في دورات المياه حتى يهتك عرضهن!

هتك بائع آسيوي، عرض بائعة أخرى في المحل الذي يعمل به في إمارة دبي، بطريقة شيطانية لإشباع غرائزه الشهوانية.

واختار البائع “ممسحة دورة المياه ” لهتك عرض زميلته، فقام بتثبيت كاميرا تصوير صغيرة الحجم على عصا الممسحة، وأخفاها بين الخيوط القطنية المستخدمة في التنظيف، ومن ثم شغلها وانتظر دخول المجني عليها إلى دورة المياه التابعة للمحل، لهتك عرضها، بحسب ما أوردت صحيفة “الإمارات اليوم”.

وبعدما انتهت الفتاة من قضاء حاجتها، تناولت الممسحة لتنشيف أرضية المكان، لتتفاجأ بسقوط الكاميرا.

وقالت المجني عليها (27 عاماً) إنها دخلت إلى دورة المياه المخصصة للعاملين في الطابق العلوي بالمحل، وبعد الانتهاء من قضاء حاجتها أخذت الممسحة لتنظيف الأرضية، ففوجئت بسقوط كاميرا تسجيل صغيرة الحجم مزودة ببطاقة ذاكرة “ميموري كارد”، فاحتفظت بها وأبلغت زميلتها في المحل، ومن ثم توجهت إلى منزلها وأخرجت بطاقة الذاكرة وشاهدت مقطعاً يظهر المتهم الذي دخل الحمام قبلها وثبت الكاميرا في عصا الممسحة وهي في حالة تشغيل، ثم غادر دورة المياه.

وتوجهت البائعة إلى مركز شرطة نايف، وفتحت بلاغا جنائيا بالواقعة مستعينة بتلك الكاميرا التي أصبحت شاهد إثبات على إدعائها.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى البائع تهمة هتك عرض المجني عليها بالإكراه، مطالبة الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بمعاقبته بأشد العقوبات.