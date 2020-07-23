“تفتح الملاهي الليلية وتُغلق المساجد”.. الإمارات تقرر صلاة العيد بالمنازل والتكبير في الإعلام وشر البلية ما يضحك

أكد سيف الظاهري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، أن صلاة عيد الأضحى ستقام في المنازل مع بث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة.

وأضاف الظاهري، في مؤتمر صحفي افتراضي، أنه سيجري رفع السعة الاستيعابية للمساجد إلى 50% بدءاً من 3 أغسطس المقبل.

ومطلع يوليو الجاري أعادت الإمارات فتح المساجد أمام المصلين بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر؛ بسبب الإجراءات التي فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا.

وحددت الحكومة عدد المصلين في المساجد بـ30% من القدرة الاستيعابية للمسجد مع ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم القراءة في المصاحف الموجودة بالمسجد والاعتماد على المصحف الإلكتروني.

ويحل عيد الأضحى في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، في ظل استمرار جائحة كورونا التي حالت دون أداء صلاة عيد الفطر في المساجد، ويبدو أن غالبية الدول ستمنع إقامة صلاة عيد الأضحى منعاً لتفشي الوباء بين المصلين.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت، هذا الشهر، أن صلاة عيد الأضحى ستقام في الجوامع والمساجد المهيأة صحياً ووفق شروط وقائية، ولن يسمح بإقامتها في الساحات العامة نظراً لظروف الوباء.

وحسب آخر تصريحاتها، أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أكثر من 47 ألف فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتأتي الفحوصات تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والمخالطين لهم وعزلهم.

وأُعِلن عن شفاء 390 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 50.354 حالة.