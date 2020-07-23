استغلالا لفقرهم.. “شاهد” إجبار مصريين على الدعاء لأمير الكويت مقابل “زيت وسكر” يفجر موجة غضب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، حيث أظهر تجمع عدد من النساء المصريات الفقيرات ودعائهم لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، لحظة تلقيهم مساعدات كويتية ظهرت بجانبهم.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع شخص ملتحي من مصر يقف وسط هؤلاء النسوة اللائي جلسن على الأرض وبحوزتهم مساعدات وزعت عليهم (زيت وسكر)، ويدعو للشيخ صباح الأحمد بالشفاء العاجل وهن يؤمن ورائه على الدعاء.

وفجر هذا المشهد غضب العديد من النشطاء المصريين واثار حفيظتهم، حيث رأوا فيه استغلال لحاجة الفقراء وإذلال لهم عبر تصوريهم أثناء تلقيهم مساعدات والتي من المفترض أن تكون بشكل سري حفظا لكرامتهم.

وعلق أحد النشطاء مستنكرا هذا المشهد برمته:”ربنا يشفي كل مريض مسلم

بلاش المتاجره بزيت وسكر علشان ربنا يشفي متصور فين يا شيخ يتاع زيت وسكر”

وكتب آخر:”الشيخ ده واطى.. فضحت الناس على شوية سكر وزيت لعنت الله عليك”

ودون معلق ثالث:”ياخي انعل ابو الفقر وانعل أبو الاهانه للغلابة، ربنا ينعم علي كل أم واخت ويستر حال كل مسكين”

ورأى البعض الآخر أن المقطع لا شيء فيه ولا يسيء لمتلقي المساعدات، وأنهم يدعون لأمير الكويت بحب وأن هذه المساعدات تقدم بشكل دائم وليست مقابل الدعاء.

هذا وتداول مغردون على “تويتر” فيديو يوثق لحظة نقل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في سيارة إسعاف من إحدى المستشفيات إلى طائرة مجهزة طبيا لتقله إلى الولايات المتحدة.

موكب صاحب السمو لحظة وصوله للطائرة الطبية الخاصه



نستودعك الله الذي لاتضيع ودائعه ياصاحب القلب الحنون 💔💔💔#صباح_الأحمد #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح pic.twitter.com/TGn9mrC9Vy — 🇰🇼الرحال محمد الميموني🇰🇼 (@travelers_gulf) July 23, 2020

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، إن أمير الكويت أجرى يوم الأحد عملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

وفي سبتمبر الماضي، أجرى أمير الكويت فحوصات طبية خلال زيارة للولايات المتحدة، وأعلن البيت الأبيض آنذاك، أن اجتماع الأمير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تأجيله.