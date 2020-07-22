“لديهم معلومات خطيرة”.. محامي كويتي يُحذر من تصفية مشاهير غسيل الأموال بالكويت من قبل حزب الله!

كشف المحامي الكويتي فهد أنور الحداد، تفاصيل جديدة حول قضية غسل الأموال المرفوعة ضد المشاهير الـ 10 في السوشيال ميديا، مُحذراً من تصفيتهم إذا لم يتم مُحاسبتهم.

وقال الحداد في لقاء مع الإعلامي أبو طلال الحمراني، في بث مباشر عبر “انستجرام”: “إذا لم يتم محاسبة مشاهير غسيل الأموال في الكويت سيتم قتلهم وتصفيتهم”.

وتابع الحداد: “سيتم قتلهم لأن لديهم معلومات خطيرة، وسيقتلهم من تذهب النقود لصالحه”.

وادعى الحداد أن الجهة التي ستقوم بتصفيتهم هي حزب الله ، مُضيفاً: “جريدة الجريدة ذكرت يقيناً بأن هذه المبالغ المتحصلة والتي تم غسيلها في الكويت، ذهبت إلى حزب الله”.

وربط الحمراني ما يحدث الآن، بما حدث في العراق قبل عامين، حين تم تصفية عدة مشاهير، مثل ملكة جمال العراق تارة فارس، والدكتورة رفيف الياسري، صاحبة مركز (باربي)، وخبيرة التجميل رشا الحسن، وكرار نوشي.

وقال الحمراني: “كان هناك مشاهير في العراق، من بينهم الدكتور رفيف الياسري، تورطوا في شبكة غسيل أموال ولذلك تم تصفيتهم”.

ووجه الحمراني تحذيراً للمشاهير قائلاً: “لو تحقق ماقيل بأن الرؤوس الكبيرة ومصدر الأموال والمنظمات الإرهابية الخارجية قد يقومون بقتلكم وتصفيتكم ، لاتثقوا بمن يطلب منكم الحضور بغرض تصوير إعلان قد يقوم بإستدراجكم وابتعدوا عن التصوير بالسناب لأنه يسهل تتبعه وتحديد مواقعكم! اصبروا إلى أن يتم سجنكم”.

#مشاهير_غسيل_الأموال لو تحقق ماقيل بأن الرؤوس الكبيرة ومصدر الأموال والمنظمات الإرهابية الخارجية قد يقومون بقتلكم وتصفيتكم ، لاتثقوا بمن يطلب منكم الحضور بغرض تصوير إعلان قد يقوم بإستدراجكم وابتعدوا عن التصوير بالسناب لأنه يسهل تتبعه وتحديد مواقعكم!



اصبروا إلى أن يتم سجنكم… — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) July 21, 2020

وتواصل الأجهزة القضائية والأمنية والحكومية الكويتية، تحقيقاتها في بلاغات غسيل الأموال المرفوعة ضد المشاهير.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصدر مُطلع أنه جرى التوصل إلى نتائج في غاية الأهمية، وإن المعلومات والتحريات الأولية أكدت شبهة غسل الأموال في هذه البلاغات، مشيراً إلى أن قيمة الإعلانات والفواتير التي يحصل عليها بعض المشاهير لا يمكن أن تؤدي إلى هذا التضخم البنكي لحساباتهم والثراء الفاحش من خلال امتلاك فلل ويخوت ومجوهرات وساعات ثمينة وتوزيع هدايا بعشرات الآلاف، بحسب ما ذكر موقع “القبس” الكويتي.

​ولفت المصدر إلى أن جميع الجرائم يجري إخفاء أدلتها من قبل مرتكبيها، إلا أن بعض مشاهير السوشيال ميديا أصبحوا يتباهون بما يملكون ويظهرون الأدلة بالصوت والصورة، فالأمر لا يعتمد فقط على تضخم أرصدتهم، بل أصبحوا يوثِّقون هذا الأمر لمتابعيهم.

وخلص المصدر إلى أن التضخم في الأرصدة بلغ 20 مليون دينار( الدولار الأمريكي يعادل 0.31 دينار كويتي تقريبا) لأحد المبلَّغ ضدهم، وأن هناك مبالغ أخرى ما بين المليون و10 ملايين دينار.