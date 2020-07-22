“كذبوا الكذبة وصدقوها”.. “شاهد” ماذا اكتشف “التائهين في الأرض” في دبي و”طبلو وزمرو” على قنواتهم!

سخر مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، من محاولات الإمارات المستميتة إظهار وجود تاريخ وحضارة لهم في الأرض، مشيراً إلى أن الإمارات كانت جزءاً من سلطنة عُمان ولم يمض على تأسيسها سوى عقود.
ونشر الرحبي، مقطع فيديو، رصدته “وطن”، يظهر عدداً من الإماراتيين وهم يتباهون ويحتفلون بقبر قالوا إنه موقع أثري عمره خمسة آلاف عام، وهو موجود في مدينة حدة التابعة لإمارة دبي، معتبراً أحد المتحدثين في الفيديو أن تلك القبور كنوز ثمينة تؤكد تاريخ الإمارات.
الرحبي علق على الفيديو قائلاً: “عقد النقص جعلتهم يبعثون عن أي كذبة لترويج انهم دولة ذات تاريخ وحضارة مع أنهم يحتفلون منذ 46 سنة فقط لقيام دولتهم التي كانت جزء من سلطنة عمان”.
بدوره، شارك المغرد العُماني الشهير، أبو مستهيل، تغريدة الرحبي، وعلق عليها قائلاً: “ليس عقدة نقص هذا غباء، أحجار مصفوفة يراها الإنسان من بعيد ومر عليها مئات البشر ولم يروها إلا الآن؟ لأن الأحجار تم صفها وبناءها حديثاً ويراها حتى الأعور”.
وأضاف أبو مستهيل: “ولا هو من خمسة آلاف سنة ولا هم يحزنون وهذا النوع من البناء هو لليمني قديما حتى المذيع كان منتفخ الرأس من كذبه جعلتم أنفسكم أضحوكة”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو، ساخرين من الإمارات وحكامها ومحاولاتهم الحثيثة إثبات وجود حضارة للإمارات.
الجدير ذكره، أن الإمارات كانت جزءاً من خليج عُمان، حيث أنه وقبل عدة عقود دارت صراعات بين قبائلها ومشايخ تلك القبائل أدت لكثير من الأحيان إلى قتل الإخوة لبعضهم البعض، إلى أن أعلن زايد بن خليفة آل نهيان توحد تلك القبائل وإقامة دولة الإمارات قبل عدة سنوات.