“كذبوا الكذبة وصدقوها”.. “شاهد” ماذا اكتشف “التائهين في الأرض” في دبي و”طبلو وزمرو” على قنواتهم!

سخر مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، من محاولات الإمارات المستميتة إظهار وجود تاريخ وحضارة لهم في الأرض، مشيراً إلى أن الإمارات كانت جزءاً من سلطنة عُمان ولم يمض على تأسيسها سوى عقود.

ونشر الرحبي، مقطع فيديو، رصدته “وطن”، يظهر عدداً من الإماراتيين وهم يتباهون ويحتفلون بقبر قالوا إنه موقع أثري عمره خمسة آلاف عام، وهو موجود في مدينة حدة التابعة لإمارة دبي، معتبراً أحد المتحدثين في الفيديو أن تلك القبور كنوز ثمينة تؤكد تاريخ الإمارات.

الرحبي علق على الفيديو قائلاً: “عقد النقص جعلتهم يبعثون عن أي كذبة لترويج انهم دولة ذات تاريخ وحضارة مع أنهم يحتفلون منذ 46 سنة فقط لقيام دولتهم التي كانت جزء من سلطنة عمان”.

عقد النقص جعلتهم يبعثون عن اي كذبة لترويج انهم دولة ذات تاريخ وحضارة مع انهم يحتفلون منذ 46 سنة فقط لقيام دولتهم التى كانت جزء من سلطنة عمان .#ساحل_عمان pic.twitter.com/63IQQBATt7 — مختار الرحبي (@alrahbi5) July 21, 2020

بدوره، شارك المغرد العُماني الشهير، أبو مستهيل، تغريدة الرحبي، وعلق عليها قائلاً: “ليس عقدة نقص هذا غباء، أحجار مصفوفة يراها الإنسان من بعيد ومر عليها مئات البشر ولم يروها إلا الآن؟ لأن الأحجار تم صفها وبناءها حديثاً ويراها حتى الأعور”.

وأضاف أبو مستهيل: “ولا هو من خمسة آلاف سنة ولا هم يحزنون وهذا النوع من البناء هو لليمني قديما حتى المذيع كان منتفخ الرأس من كذبه جعلتم أنفسكم أضحوكة”.

ليس عقدة نقص هذا غباء

احجار مصفوفة يراها الإنسان من بعيد ومر عليها مئات البشر ولم يروها إلا الآن؟

لأن الأحجار تم صفها وبناءها حديثاً ويراها حتى الأعور

ولا هو من خمسة آلاف سنة ولا هم يحزنون

وهذا النوع من البناء هو لليمني قديما

حتى المذيع كان منتفخ الرأس من كذبه

جعلتم أنفسكم أضحوكة https://t.co/PLahRhDLLq — أبو مستهيل (@abu_musthil) July 22, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو، ساخرين من الإمارات وحكامها ومحاولاتهم الحثيثة إثبات وجود حضارة للإمارات.

حصلوا هيكل عظمي جالس معهةجراب سح😂😂



هذي مدافن ولا فنادق.



بعدين هل كان ماسك كوب كبتشينو لانه اعتقد كثّر من السح وشرب فوقه كبتشينو بينوني زياده سكر وقتله🥵 — الأزهر الحبسي 💥💫 (@alhabsi_alazhar) July 22, 2020

حتى عمانية وآثارها عمانية وسكانها عمانية واذا راحت بعد التقسيم لدولة جديدة اسمها الإمارات فهذا عن رضا الجانبين لن ننكر أي تاريخ ف الامارات لأنه في النهاية تاريخ عماني وسلمتوا — مريف (@thabia11) July 22, 2020

صبحك الله بالخير الأحجار قبل يومين مسويهن الجماعه لاحول ولا قوه الا بلله مشكله الأحجار رتبوهن الحجر 😂😂😂😂😂 — البرنس الظفاري (@qBzmtCDIZGWjlPA) July 22, 2020

لو شوية راشنه بالتربة مال الوادي عشان تكتمل الكذبة 😂 — الرميضي (@abuzaidmoosa) July 22, 2020

عشنا في حتا وما شفنها قبل

وهذا مصفوف صف

لا والجماعه عايشين الدور 😂😂😂 — s . s (@saidalsyabi4) July 22, 2020

يالله انهم لوعوبنا بـ هذه الاكتشافات المزيفه — 🇴🇲مُـعاذ العبري 𓆃 (@maath_95) July 22, 2020

الجدير ذكره، أن الإمارات كانت جزءاً من خليج عُمان، حيث أنه وقبل عدة عقود دارت صراعات بين قبائلها ومشايخ تلك القبائل أدت لكثير من الأحيان إلى قتل الإخوة لبعضهم البعض، إلى أن أعلن زايد بن خليفة آل نهيان توحد تلك القبائل وإقامة دولة الإمارات قبل عدة سنوات.