“لم يبقَ إلا أن يعيدوا الأصنام إلى الكعبة”.. صحيفة إيلاف السعودية تدعو لإعادة كتابة القرآن وردود غاضبة!

أثار مقال نشرته صحيفة “ايلاف” السعودية التي يديرها السعودي عثمان العمير بعنوان “دعوة إلى إعادة كتابة القرآن من جديد” غضباً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ .

وفي مقالٍ للكاتب والباحث السياسي “جرجيس كوليزادة”، برر دعوته بدعوى وجود “أخطاء إملائية” في “الرسم العثماني”.

ودعا “كوليزادة” لاستثمار ما جرى للمساجد إثر جائحة كورونا لـ”إعادة النظر في الأصول الشرعية والفقهية”.

وفي تعليقه على المقال قال الكاتب السعودي تركي الشلهوب: “أي وقاحةٍ هذه؟! صحيفة “إيلاف” المقربة من الديوان الملكي السعودي، تدعو إلى إعادة كتابة القرآن الكريم من جديد، لأنه مكتوب بـ”الرسم العثماني” !!!.

وأضاف: “بدأوا بالطعن بالبخاري ومسلم، والآن انتقلوا للقرآن الكريم !!!”.

أي وقاحةٍ هذه؟!



صحيفة "إيلاف" المقربة من الديوان الملكي السعودي، تدعو إلى إعادة كتابة القرآن الكريم من جديد، لأنه مكتوب بـ"الرسم العثماني" !!!!



بدأوا بالطعن بالبخاري ومسلم، والآن انتقلوا للقرآن الكريم !!!https://t.co/d10mi11ser — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) July 21, 2020

من جهته كتب حساب (نحو الحرية) معلقاً: “صحيفة إيلاف التي يديرها الصديق المقرب للملك سلمان وأحد مستشاري ابن سلمان.. تطالب بإعادة كتابة القرآن الكريم من جديد، وإعادة النظر في الأصول الشرعية والفقهية التي تخص الإسلام!”.

وتابع: “لم يبقَ إلا أن يعيدوا الأصنام إلى الكعبة..”.

صحيفة إيلاف التي يديرها الصديق المقرب للملك سلمان وأحد مستشاري ابن سلمان.. تطالب بإعادة كتابة القرآن الكريم من جديد، وإعادة النظر في الأصول الشرعية والفقهية التي تخص الإسلام !



لم يبقَ إلا أن يعيدوا الأصنام إلى الكعبة..https://t.co/wxABzfx5ro — نحو الحرية (@hureyaksa) July 21, 2020

أما الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة، فقال معلقاص على مقال “كوليزادة”: “الوقاحة تبلغ ذروتها وهناك المزيد”.

موقع "إيلاف" لصاحبه السعودي عثمان العمير، ينشر مقالا بعنوان: "دعوة إلى إعادة كتابة القرآن من جديد".

يبرر الدعوة بوجود "أخطاء إملائية" في "الرسم العثماني".

ثم يدعو لاستثمار ما جرى للمساجد إثر كورونا لأجل "إعادة النظر في الأصول الشرعية والفقهية".

الوقاحة تبلغ ذروتها وسنتابع المزيد. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) July 22, 2020

من جهته قال الكاتب السعودي أحمد بن راشد بن سعيّد : موقع #إيلاف السعودي الذي يديره عثمان العمير ينشر لشخص اسمه جرجيس كوليزادة مقالاً يشكّك فيه بدقّة ألفاظ القرآن، داعياً إلى تصحيح الرسم العثماني الذي جعل “مكة” “بكّة” كما قال، زاعماً أن القرآن مليء بالأخطاء اللغوية، مشيراً إلى أن الوقت قد حان للتعامل العقلي مع كتاب ﷲ!

وتساءل: “ماذا بقي؟”.