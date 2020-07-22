“شاهد” عاد بحالةٍ مُزرية.. اختطاف واغتصاب القط “ألكس” في حادثة بشعة وغريبة في الأردن!

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ في الأردن بالحديث عن واقعة صادمة شهدتها منطقة الهاشمي الشمالي بالعاصمة عمان بعد اختطاف واغتصاب قط .

وقالت السيدة صاحبة القط “ألكس”، إنه تعرض لاختطاف لعدة ساعات من باب منزلها، ليعود أدراجه الى أمام المنزل وهو في حالة “مزرية” لم تكن تعرف في البداية أنه تعرض للاغتصاب.

وقالت إنها عندما شاهدت الدماء وهي تسيل من القط ألكس، بعثت بصوره لإحدى الطبيبات من أجل استشاراتها بما رأته على القط، والتي بدورها دعتها الى الذهاب الى العيادة البيطرية.

وبالفعل، توجهت السيدة الى طبيب بيطري في عمان، ليكشف بعدها تعرض “القط ألكس” لجريمة اغتصاب واعتداء عليه، مما دفعه الى حقنه بالإبر المهدئة واعطاءه الأدوية اللازمة لتخفيف آلامه الحادة.

وقالت السيدة إنها تحقق في القضية عبر التواصل مع جيرانها، للاطلاع على كاميرات المراقبة من أجل معرفة الشخص الذي ارتكب الجريمة.

وأكدت أنها ستقوم برفع دعوى قضائية على مرتكب الجريمة حال التوصل له عبر كاميرات المراقبة.وفق ما أورد موقع “رؤيا”

واستغربت السيدة من هؤلاء الاشخاص التي وصفتهم بـ “الوحوش البشرية”، معبرة عن خوفها على بناتها والقاطنين في ذات الحي، من هؤلاء الاشخاص.