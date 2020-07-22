بعد أسبوعين على دهس المصري عادل حلمي في الكويت .. هؤلاء هم قتلته وهذا مصيرهم

بعد أسبوعين من وفاته، القى الامن الكويتي القبض على قتلة الشاب المصري عادل حلمي الملقب “شهيد الشهامة” خلال تصديه لهم ومحاولته منعهم من سرقة مزرعة كفيله في منطقة الوفرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجناة الثلاثة عمال نظافة من الجنسية الآسيوية، واعترفوا بجريمتهم.

وفي ساعة مبكرة وخلال توجه الشاب عادل حلمي إلى مزرعة كفيله عمر شرار العازمي التي يعمل بها، تفاجأ بمجموعة لصوص سرقوا حديدا من المزرعة، الأمر الذي دفعه إلى التصدي لهم والإمساك بالسيارة لمحاولة إيقافها قبل أن تدهسه تحت عجلاتها.

وتم نقل جثمان عادل إلى مصر حيث قام أهالي قريته في محافظة الدقهلية، بتشييعه إلى مثواه الأخير.

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شيع الآلاف من أهالي قرية "ميت الخولي مؤمن" مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، الليلة، جنازة شهيد الشهامة عادل حلمي محمد محمود مؤنس، نجار مسلح، عقب وصوله على متن طائرة من الكويت.

1/1 pic.twitter.com/cutXv8Lhcj — 🇪🇬تحيـا مصــر Ⓜ️ (@moh0069) July 8, 2020

وأعلن كفيل الشاب المصري استمرار دفع مستحقات الضحية حتى تكبر ابنته الوحيدة ذات الأشهر الثلاث.