أبي أحمد “ضحك” على السيسي.. “شاهد” أول فيديو عن ملء خزان “سد النهضة” ويافرحة المصريين فيك!

أظهر مقطع فيديو بث على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، المستوى الذي وصلته إليه تعبئة خزان سد النهضة الإثيوبي بعيداً عن التوافق مع مصر، الأمر الذي سيؤثر على حصتها المائية من نهر النيل.

وتم تداول الفيديو، الذي رصدته “وطن”، بالتزامن مع تأكيد إثيوبيا بدء الملء الأولي للسد، حيث ذكر مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أن بلاده أنهت المرحلة الأولى من ملء سد النهضة بسبب موسم هطول الأمطار.

وكانت وكالة “رويترز”، قد نشرت صورا عبر الأقمار الصناعية عالية الدقة تظهر “سد النهضة” الإثيوبي ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا.

واعتبرت وسائل إعلام عربية ودولية، أن إعلان إثيوبيا بدء ملء خزان سد النهضة والذي يتزامن مع قمة إفريقية مصغّرة برئاسة جنوب إفريقيا لبحث الأزمة بين مصر وإثيوبيا والسودان، واحدة من أغرب الأحداث السياسية في الوقت الراهن.

وحسب الإعلام الدولي، فإن الأغرب من التزامن بين القمة والإعلان أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي حضر القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت عبر الفيديوكونفرانس، عزا ملء السد إلى إرادة الطبيعة، بسبب انهمار الأمطار، فيما كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يؤكد خلال القمة على نية بلاده الصادقة لحل الأزمة.

السيسي وآبي أحمد معاً في قمة إفريقية واحدة

وشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخراً حول سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، برئاسة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍّ من أعضاء المكتب، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

وأكد السيسي استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر في تحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، التي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة، مشدداً على أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.

وتم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل، حسب وسائل الإعلام المصرية.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه “يقدّر التفاهم المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، حول استمرار المفاوضات بشأن الجوانب الفنية المتعلقة بعملية ملء سد النهضة”.

الطبيعة أجبرت أبي أحمد على ملء سد النهضة

وتزامناً مع أنباء القمة أعلنت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، بعد اعتراف آبي أحمد ببدء ملء السد، مبرراً الأمر بزيادة نسبة الأمطار.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن العوامل الطبيعية وهطول الأمطار حالياً كانت مواتية للتعبئة الأولى لسد النهضة.

وقالت رئاسة الوزراء الإثيوبية إن هناك توافقاً في القمة المصغرة للاتحاد الإفريقي حول السد على مزيد من المشاورات الفنية بشأن تعبئة السد تمهيداً لاتفاق شامل.

من جانبه، قال محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، إن تبرير آبي أحمد بشأن بدء ملء خزان سد النهضة بزيادة نسبة الأمطار، خاطئ وغير مبرّر.

وأوضح علام، أن التبرير الإثيوبي بشأن ملء خزان سد النهضة خاطئ، حيث كان بإمكانها فتح بوابات خزان السد للسماح بمرور مياه الأمطار الزائدة التي برّرت إثيوبيا بسببها ملء السد الأوّلي، مشيراً إلى أن الهدف المصري هو اتفاق شامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ الأمن المائي لمصر، أو عدم الاتفاق نهائياً.

كيف قام آبي أحمد بمراوغته الكبرى؟

وفي 15 يوليو/تموز 2020، أعلن مسؤولون في أديس أبابا بدء ملء سد النهضة، وطلبت مصر إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة ما تردد إعلامياً عن بدء ملء خزان السد، ثم عادت أديس أبابا ونفت ذلك.

إذ نقلت وسائل إعلام إثيوبية ودولية عن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في ذلك الوقت، إعلانه البدء في عملية تعبئة سد النهضة، رغم تعثر الاتفاق مع كل من مصر والسودان حول المشروع المثير للجدل، بسبب مخاوف من تأثيره على حصة البلدين.

ثم سرعان ما نفى وزير الري الإثيوبي، أن الحكومة بدأت في ملء سد النهضة الإثيوبي، فيما ذكرت وزارة الري والموارد المائية السودانية في اليوم ذاته أن مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا، أظهرت أن هناك تراجعاً في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يومياً، ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة.

وتختلف مصر والسودان وإثيوبيا على كميات المياه المنصرفة من السد أثناء فترات الجفاف، وآلية فضّ النزاعات مستقبلاً، ومدى إلزامية الاتفاق، فضلاً عن كيفية إدارة وتشغيل السد المائي على النيل الأزرق.

وبينما تصرّ إثيوبيا على ملء السد في موسم الأمطار الحالي الذي ينتهي في سبتمبر/أيلول، تتمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق شامل أولاً، مع رفضهما أي إجراءات أحادية.

وتخشى القاهرة من تضرر حصتها السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإنما توليد الكهرباء من السد.

ومن الواضح أن إثيوبيا حقَّقت الهدف الأول لها، وهو البدء في ملء السد مع استمرار المفاوضات، مع قبول مصر بذلك الوضع، الأمر الذي قد يعني بعد ذلك إمكانية قيام دول أخرى بنفس التوجه، كما يشجع أديس أبابا على اتخاذ إجراءات أخرى تُقلق القاهرة، مثل استخدام مياه السد في الزراعة.

ورغم أن عملية ملء السد الأولية قد لا تؤثر على حصة مصر والسودان من مياه النيل، فإنها كانت تمثل خطاً أحمر بالنسبة لمصر، ولكن آبي أحمد استطاع تبريد ومحو هذا الخط، من خلال الإعلان عن بدء ملء السد، ثم النفي كما حدث منذ أسبوعين، واليوم جاء الخرق الكبير لهذا الخط الأحمر عبر الإعلان عنه بالتزامن مع قمة إفريقية مصغرة، مع التذرع بدور الطبيعة في ملء السد.