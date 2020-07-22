“أفعال خارجة بالصور والفيديوهات”.. الإيراني “شهاب” يكشف فضائح مشاهير الكويت بالأسماء

توعد نجم السوشيال ميديا الإيراني، شهاب مرتضى غفوري، الملقب بـ”شهاب ملح الانستقرام”، بالكشف عن فضائح بحوزته لبعض المشاهير في الكويت وذلك بعد حبسه وترحيله إلى بلاده من قبل السلطات الأمنية في الكويت.

ولوحظ زيادة عدد المتابعين لشهاب بمواقع التواصل بعد القبض عليه وترحيله، بينما توعد نجم السوشيال ميديا الإيراني بحسب وسائل إعلام نقلت عنه، بالكشف عن الكثير من الفضائح والمعلومات التي بحوزته.

زيادة عدد المتابعين لشهاب بعد إبعاده عن الكويت والذي توعد بالكشف عن الكثير من الفضائح والمعلومات التي بحوزته.. خصوصا مع شعوره بعدم الملاحقة القانونية لما قد ينشره كونه متواجد خارج البلاد حاليًا. pic.twitter.com/LOuNKsuI1D — المجلس (@Almajlliss) July 22, 2020

وقال إنه لديه صور وفيديوهات تثبت كلامه وسوف ينشر فضائح وأفعال غير لائقة لهؤلاء المشاهير.

ويبدو أن شهاب أقدم على هذه الخطوة خصوصا مع شعوره بعدم الملاحقة القانونية لما قد ينشره كونه متواجد خارج الكويت حاليًا.

وفور وصوله إلى طهران، نشر شهاب مقطعاً من داخل منزله هناك وعلق: “ها أنا في فيلتنا، شاهدوا جمالها، والجبال أمامنا، نشاهد من هنا كل طهران”.

وأكد شهاب لمتابعيه أنه سيستمر في التواصل معهم ونشر فيديوهات لتسليتهم، لكنها ستكون مقاطع يستفيدون منها، وختم: “سأستمر وسأقدم موهبتي وأسليكم وأنزل فيديوهات، لأنني تعودت عليكم، ولكن فراق والدتي كسرني”.

وكان مصدراً أمنياً من الداخلية الكويتية، قد أكد أن “شهاب” أحيل الى التحقيق وتقرر احتجازه في النظارة، تمهيدا لإبعاده عن البلاد للصالح العام، وذلك بعد تداول فيديو خادش للحياء عبر “سناب شات”.

ويُطلق “غفوري” على نفسه “شهاب فخر الكويت” ولديه متابعة واسعة على سناب شات .

يُذكر أن النيابة العامة في الكويت سبق وأن أمرت بحبس شهاب لمدة عشر أيام في (دار الرعاية ) بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية في أغسطس 2019.